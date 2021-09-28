سلوى بكر عن عصر «عبد الناصر»: فترة ازدهار ثقافي في مصر

تحل اليوم الذكرى 51 لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر الذي رثاه كبار الشعراء فى مصر والوطن العربي؛ أبرزهم صلاح عبد الصبور وأحمد فؤاد نجم ومهدي الجواهري وعبد الرحمن الأبنودي.

وقالت الكاتبة سلوى بكر إن أزهى عصور الثقافة كانت العصر الناصري، أولاً كان هناك تنوع هائل على سبيل المثال المسرح كان هناك العديد من المسارح ( القومي، الطليعة والذى شاهدنا على خشبته العديد من المسرحيات العالمية، مسرح الجيب الذى كان يقدم الروائع اليونانية القديمة)، وجميعها قدمت تنوع هائل وواسع من كل الأشكال والأنواع المسرحية والتى شهدت ايضاً بروز نجوم كبار على سبيل المثال سناء يونس، ومحسنة توفيق، وتم تاسيس مسرح العرائس وتم جلب خبراء مسرح العرائس من الخارج.

وأضافت فى تصريحات لـ«الدستور» أن السينما شهدت العديد من الروائع والتى جاءت من مؤسسة السينما والتى اشرف عليها كبار المثقفين المصريين، ومعظم الافلام التى احدثت بصمات حقيقية فى الحياة الثقافية المصرية، والاصدارات الثقافية وهى غير مسبوقة فى كل المجالات، والتراث، وكل ما اشارت اليه على سبيل المثال لا الحصر، ولكن أهم منجز حقيقى تم هو محاولة تحقيق العدالة الثقافية من خلال الثقافية الجماهيرية والتى كان ورائها الراحل العظيم سعد كامل، وهو ما تحقق بالفعل الى حد كبير جدا من خلال الأسعار الزهيدة للثقافة والتى كانت فى متناول كل مواطن، وبالنظر الى ما ترجم من روائع الأدب العالمي صدرت عن دار الكاتب العربي ودار الهلال، فى الوقت نفسه استطاعت الثقافة الجماهيرية ان تخرج العديد من المبدعين فى الفن التشكيلي، ومجالات عدة، وهو ما خلق حالة من المشترك الثقافى القيمي بين الناس فى تلك الفترة.