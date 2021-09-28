انطلاق أولى جولات لجنة متابعة مشروع تأهيل وتبطين الترع ببنى سويف

انطلقت اليوم أولى جولات اللجنة التي شكلها محافظ بني سويف د.محمد هاني غنيم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين الترع.

حيث اصطحب بلال حبش نائب المحافظ "رئيس اللجنة"، بحضور ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية وأعضاء اللجنة من: كلية الهندسة جامعة بني سويف، والري والوحدة المحلية وباقي الأعضاء،في زيارة ميدانية لبعض الترع الجاري تبطينها وتأهيلها ضمن المشروع القومي لتأهيل البنية التحتية المائية

جولات لجنة متابعة مشروع تأهيل وتبطين الترع ببنى سويف

وخلال زيارتها باشرت اللجنة أعمالها بالمعاينة الميدانية للأعمال المنفذة بعدد من الترع بدائرة مركز بني سويف،حيث تم متابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز ونسب التنفيذ ومدى مطابقة العمليات للشروط والمواصفات المقررة من خلال عمل جسات بمعرفة الجهة الفنية المشاركة في اللجنة للتأكد من تنفيذ الأعمال بالمواصفات المطلوبة، بجانب مراجعة إجراءات الطرح والإسناد لتلك المشروعات، والوقوف على معوقات التنفيذ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جولات لجنة متابعة مشروع تأهيل وتبطين الترع ببنى سويف

وأكد "حبش" على توجيهات المحافظ "د.محمد هانى غنيم " بضرورة التنسيق والتكامل بين جهات العمل المختلفة،وتذليل العقبات التي قد تواجه معدلات التنفيذ المطلوبة في مشروع تبطين الترع والذي يعد أحد أهم المشروعات القومية التي أطلقتها القيادة السياسية لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية ، لتأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الرى، وتوفير كميات مياه من الفاقد،فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجارى المائية.

جولات لجنة متابعة مشروع تأهيل وتبطين الترع ببنى سويف

وأصدر محافظ بنى سويف قرارا رقم (784) لسنة 2021، برئاسة نائبه "بلال حبش"، وعضوية الجهات ذات الصلة ، حيث تختص اللجنة بالمرور والمعاينة على الطبيعة لمشروعات التبطين ومشروعات محطات المعالجة بنطاق المحافظة، للوقوف على نسب التنفيذ ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات ومراجعة إجراءات الطرح والإسناد لتلك المشروعات وتذليل معوقات التنفيذ بإعداد مقترح بالحلول المناسبة لها.

مع متابعة التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع ومراجعة أعمال التكريك بمجرى نهر النيل والتأكد من تنفيذها وفق الخطة الزمنية المحددة، بالإضافة إلى مراجعة منظومة مصانع تدوير المخلفات وموقف الشركات والمصانع التي تصرف السيب النهائي على المجرى والترع الرئيسية وأخذ عينات منها لتحليلها.