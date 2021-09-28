الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق أولى جولات لجنة متابعة مشروع تأهيل وتبطين الترع ببنى سويف

جولات لجنة متابعة
جولات لجنة متابعة مشروع تأهيل وتبطين الترع ببنى سويف

انطلقت اليوم أولى جولات اللجنة التي شكلها محافظ بني سويف د.محمد هاني غنيم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين الترع.

حيث اصطحب بلال حبش نائب المحافظ "رئيس اللجنة"، بحضور ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية وأعضاء اللجنة من: كلية الهندسة جامعة بني سويف، والري والوحدة المحلية وباقي الأعضاء،في زيارة ميدانية لبعض الترع الجاري تبطينها وتأهيلها ضمن المشروع القومي لتأهيل البنية التحتية المائية

جولات لجنة متابعة مشروع تأهيل وتبطين الترع ببنى سويف 

وخلال زيارتها باشرت اللجنة أعمالها بالمعاينة الميدانية للأعمال المنفذة بعدد من الترع بدائرة مركز  بني سويف،حيث تم متابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز ونسب التنفيذ ومدى مطابقة العمليات للشروط والمواصفات المقررة من خلال عمل جسات بمعرفة الجهة الفنية المشاركة في اللجنة للتأكد من تنفيذ الأعمال بالمواصفات المطلوبة، بجانب مراجعة إجراءات الطرح والإسناد لتلك المشروعات، والوقوف على معوقات التنفيذ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جولات لجنة متابعة مشروع تأهيل وتبطين الترع ببنى سويف 

وأكد "حبش" على توجيهات المحافظ "د.محمد هانى غنيم " بضرورة التنسيق والتكامل بين جهات العمل المختلفة،وتذليل العقبات التي قد تواجه معدلات التنفيذ المطلوبة في مشروع تبطين الترع  والذي يعد أحد أهم المشروعات القومية التي أطلقتها القيادة السياسية لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية ، لتأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الرى، وتوفير كميات مياه من الفاقد،فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجارى المائية.

جولات لجنة متابعة مشروع تأهيل وتبطين الترع ببنى سويف 

وأصدر محافظ بنى سويف قرارا رقم (784) لسنة 2021، برئاسة نائبه "بلال حبش"، وعضوية الجهات ذات الصلة ، حيث تختص اللجنة بالمرور والمعاينة على الطبيعة لمشروعات التبطين ومشروعات محطات المعالجة بنطاق المحافظة، للوقوف على نسب التنفيذ ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات ومراجعة إجراءات الطرح والإسناد لتلك المشروعات وتذليل معوقات التنفيذ بإعداد مقترح بالحلول المناسبة لها.

مع متابعة التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع ومراجعة أعمال التكريك بمجرى نهر النيل والتأكد من تنفيذها وفق الخطة الزمنية المحددة، بالإضافة إلى مراجعة منظومة مصانع تدوير المخلفات وموقف الشركات والمصانع التي تصرف السيب النهائي على المجرى والترع الرئيسية وأخذ عينات منها لتحليلها.

بني سويف الرقابة الإدارية المشروعات القومية الوحدة المحلية كلية الهندسة الموقف التنفيذى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

الأكثر قراءة

الحكومة تمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كوورنا إلى مقار العمل

أمطار خفيفة وشبورة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

وفد هندسي مصري ينفذ أعمال المرحلة الأولى من إعادة إعمار غزة

حديقة الحيوان تكشف حقيقة انتشار القرود في حدائق الأهرام

أول تحرك من وزير الري لتنفيذ توجيهات الرئيس بإزالة التعديات

إصابة حمدى الميرغنى وهاجر أحمد بفيروس كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الاقتصاد الرقمي في الصين.. تريليونات!

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

لواء.حمدى البطران

إضعاف اقتصاد الدولة

جمال-أسعد

الدولة المدنية والأحزاب الدينية

محمود خليل

حين سلّم المصريون بـ«المكتوب» فى «الخطاب السحرى»

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

صور

حلاوة المولد

ضريح الزعيم جمال عبد الناصر

المهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

«بينيت» يعرب عن رغبة إسرائيل في توسيع دائرة السلام مع دول أخرى

الأردن توجه مذكرة احتجاج رسمية لإسرائيل رداً على انتهاكات الأقصى

مواجهات بين فلسطينيين والاحتلال بجنين