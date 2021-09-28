الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا نيقولا أنطونيو: عظة الكاهن موجهة إلى نفسه قبل المستمعين

الأنبا نيقولا أنطونيو
الأنبا نيقولا أنطونيو

قال الأنبا نيقولا أنطونيو مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن العظة التي يلقيها الواعظ (رئيس كهنة، كاهن) حاملة تعليم يسوع المسيح هي موجة إليه هو نفسه قبل أن تكون موجه إلى المستعين إليه من المؤمنين، وعليه أن يترجمها عملا في حياته. لأنه كما يقول يسوع: "مِنْ فَمِكَ أَدِينُكَ" (لوقا 22:9).
وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن كذلك بالنسبة للمؤمنين الموجهة لهم العظة الحاملة تعليم يسوع المسيح عليهم أن يترجموها عملا في حياتهم، لأنه كما يقول يسوع: "مَنْ رَذَلَنِي وَلَمْ يَقْبَلْ كَلاَمِي فَلَهُ مَنْ يَدِينُهُ. اَلْكَلاَمُ الَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ هُوَ يَدِينُهُ فِي الْيَوْمِ الأَخِيرِ" (يوحنا 48:12).

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