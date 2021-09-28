تفاصيل جديدة في مصرع فتاة إثر جرعة مخدرات زائدة في دراو بأسوان

قررت نيابة دراو، اليوم الثلاثاء، حبس سيدتين على ذمة التحقيقات، نظرًا بلفظ أنفاس صديقتهن الأخيرة أثناء تواجدها معهن إثر تناول جرعة مخدرات زائدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقالت إحدى أهالي القرية، إن الفتاة كانت متواجدة برفقة اثنين من أصدقائها في شقة خاصة بهم بمنطقة نجع العرب بمركز دراو التابع لمحافظة أسوان، وأنهم يتعاطون المخدرات، ولكنهم يوم الواقعة توجهوا بها إلى المستشفى حتى ينقذوها، وكان برفقتهم 14 أمبول جرعة مخدرة، وأخبروهم أثناء الكشف الطبي أنها تناولت جميع الأمبولات الموجودة برفقته، وأنهم اصطحبوها إلى المستشفى ظننًا منهم أنها تعرضت للأغماء.

وأضافت لـ"الدستور"، أنه عند الكشف الطبي عليها تبين أنها توفيت منذ ساعات طويلة قد تصل لـ6 ساعات، نظرًا لأن وجهها أصبح لونه أسود، كما أنه تبين أثار تعذيب عليها تتمثل في الأيدي والرقبة والظهر، قائلة: "في أثار حبال على إيديها ورقبتها وكدمات بالظهر"، مما يوضح أن هناك شبهة جنائية.

واستقبلت مشرحة دراو، في الساعات الأولى من صباح أمس، جثمان فتاة شابه لفظت أنفاسها الأخيرة أثر جرعة مخدرات زائدة، تقيم بنجع العرب بمركز دراو التابع لمحافظة أسوان، حيث يتبين عليها سيلان ريم من فمها وأنفها، بجانب أن شفاتيها لونهم ازرق، و أنه تم إيداعها لحين فحص الطبيب الشرعي، والوصول للسبب الحقيقي وراء الوفاة.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بلفظ فتاة، تبلغ من العمر ١٧ عامًا أنفاسها الأخيرة، أثر جرعة مخدرات زائدةبنجع العرب بمركز دراو التابع للمحافظة.

وترجع التفاصيل إلى أنه أثناء تواجدها بمنزل احدي أصدقائها، تم استدعاء الإسعاف لنقلها إلى المستشفى، بعد أن تعرضت لحالة إغماء، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية، إلا أنه خلال إجراء الكشف الطبي عليها بالمستشفي، تبين أنها توفيت منذ ٦ ساعات، وعلى الفور تم إيداعها بمشرحة دراو، لحين فحص الطبيب الشرعي، والوصول للسبب الحقيقي وراء الوفاة، نظرًا لانه يتبين عليها سيلان ريم من فمها و شفاتيها لونهم ازرق.

و بناءً على توجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.