«الشيباني»: توفير رصيد احتياطي للدقيق البلدي استخراج 82 % بالمخابز لمدة 3 أيام

أعلن المحاسب حسن كمال الشيباني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، توفير رصيد احتياطي للدقيق البلدي استخراج 82 % في المخابز لمدة 3 أيام والدقيق في المطاحن لمدة تتراوح بين 12 إلى 15 يوما، وهي أعلى فترة رصيد احتياطي على مستوى المحافظات.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح أنه يتم متابعة إنتاج مجمع المخابز بالمحافظة للتأكد من إنتاج يوميا 40,000 رغيف يوميا وتوزيعها من بأربع سيارات يتوافر بها 4 ماكينات لصرف الخبز ويتم الدفع بها في المناطق المحرومة والمناطق البعيدة عن المخابز البلدية وأمام المصالح الحكومية لتوزيع الخبز على البطاقات التموينية بواقع 5 أرغفة للمواطن.