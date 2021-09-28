الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

«الشيباني»: توفير رصيد احتياطي للدقيق البلدي استخراج 82 % بالمخابز لمدة 3 أيام

الدقيق البلدي
الدقيق البلدي

أعلن المحاسب حسن كمال الشيباني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، توفير رصيد احتياطي للدقيق البلدي استخراج 82 % في المخابز لمدة 3 أيام والدقيق في المطاحن لمدة تتراوح بين 12 إلى 15 يوما، وهي أعلى فترة رصيد احتياطي على مستوى المحافظات.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح أنه يتم متابعة إنتاج مجمع المخابز بالمحافظة للتأكد من إنتاج يوميا 40,000 رغيف يوميا وتوزيعها من بأربع سيارات يتوافر بها 4 ماكينات لصرف الخبز ويتم الدفع بها في المناطق المحرومة والمناطق البعيدة عن المخابز البلدية وأمام المصالح الحكومية لتوزيع الخبز على البطاقات التموينية بواقع 5 أرغفة  للمواطن.

مديرية مخالفات وزارة التموين محضر المصالح الحكومية كل يوم مخابز وكيل وزارة التموين 15 يوم المخابز البلدية اتخاذ الإجراءات المواصفات مديرية التموين رغيف العملية الإنتاجية المناطق المحرومة حسن كمال

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