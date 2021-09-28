«العاملين بالزراعة والصيد»: سنواصل العمل والجهد لتحقيق طموحات القيادة السياسية

جدد ممثلوا العاملين بالزراعة والري واستصلاح الأراضي والصيد، تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين في مؤتمرهم على مواصلة العمل والجهد، وتحقيق أهداف وطموحات القيادة السياسية.

وأعلن عيد مرسال رئيس النقابة العامة، عن تنفيذ خطة للتوسع في برامج التدريب المهني، وأنشطة الرعاية والحماية الاجتماعية، للعاملين في هذه الأنشطة الاستراتيجية، التي تمثل أهم الدعائم في تنفيذ المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل إقامة الجمهورية الجديدة.

وأكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أمام المؤتمر، أن عمال مصر يعيشون أزهى عصرهم الذهبي بفضل الجهود المخلصة التي يقودها الرئيس.

وقال المراغي، إن القرارات التي شدد عليها الرئيس السيسي في افتتاحه مشروعات تحلية المياه وتبطين الترع، هي مسئولية جماعية يجب أن نتحملها جميعا، ونحن من واجبنا أن نجعل أنفسنا رقباء على المياه وحمايتها، مطالبا العمال ومنظماتهم النقابية بمكافحة المخالفات التي ترتكب في حق إهدار المياه.

ومن جهته، أعلن فرانسيس أتولي، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال كينيا، ورئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، أن عمال القارة سعداء بما تشهده مصر من تقدم تنموي ينعكس بالضرورة على شعوب القارة، والتطلع إلى تعليق أوجه التعاون بين المنظمات النقابية لخدمة التنمية الشاملة، وخاصة في مجال الزراعة.

وقال أتولي، إن العلاقات بين مصر وكينيا قوية، ونحن ملتزمون مع النقابة المماثلة بمصر بتنفيذ ضمانات حمائية لحقوق ما يزيد عن ألف عامل زراعي مصري يعملون على أراضي كينيا، موجها الدعوة لوفي نقابي وحكومي مصري لزيارة كينيا، لإبرام اتفاقيات صناعية في مجالات الزراعة والصيد المتوفران في كينيا.

وأشارت بشرى السالمان، رئيسة وفد نقابة عمال الزراعة والصناعات الغذائية بالأردن، إلى عمق التعاون والعلاقات القوية بين الشعبين، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجلالة الملك عبد الله، الداعمان لهذا التعاون الأخوي.

وشارك بالمؤتمر، ممثلين عن وزارات القوى العاملة، الري والموارد المائية، والزراعة، والتضامن الاجتماعي.