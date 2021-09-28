صحيفة صينية: زيادة في أعداد السياح القادمين إلى مصر بفضل الإجراءات الوقائية

قالت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، إن مصر نجحت في انعاش قطاع السياحة الذي تضرر من جائحة كورونا، حيث شهدت مؤخرًا زيادة كبيرة في أعداد السياح الأجانب الزائرين لمنطقة الأهرامات.

ونقلت الصحيفة عن أشرف محيي الدين، عالم المصريات ومدير عام منطقة الأهرامات، تصريحاته لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا” بمناسبة يوم السياحة العالمي التي قال فيه إن موقع الأهرامات المشهور عالميًا، بما في ذلك أهرامات الجيزة الثلاثة وأبو الهول، استعاد أكثر من 50% من عدد الزوار الذين اعتادوا التردد على الموقع قبل تفشي وباء “كوفيد -19”.

وتابع “محي الدين” "بدأ الانتعاش يتجاوز 50% منذ نهاية يوليو وبداية أغسطس، وفي سبتمبر الجاري، وهناك زيادة ملحوظة بسبب الطقس اللطيف وتحسين الإجراءات الاحترازية".

وأرجع “محي الدين” تزايد أعداد الزوار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة السياحة والآثار من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية في كافة المواقع السياحية بالدولة، مما مهد الطريق لاستقبال أكبر عدد ممكن من السياح، ومنح الدول الأجنبية قدر كبير من الاطمئنان للسماح لمواطنيهم بزيارة مصر.

وأضاف أن توافر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وحملات التطعيم التي تم إطلاقها في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية جعلت الناس يشعرون بأمان كبير لزيارة المواقع السياحية في مصر.

ولفت إلى أن هرم الجيزة الأكبر يعد أحد عجائب الدنيا السبع القديمة، وأبو الهول، أحد أكبر التماثيل في العالم، من بين الوجهات الرئيسية لجميع زوار الموقع، يليه منطقة سقارة والتي تضم الهرم المدرج.

ويتوقع أن يزور عدد أكبر من السياح الموقع في الشتاء الذي يعتبره "الموسم الرئيسي" للسياح لزيارة الأهرامات، لافتًا إلى أن اللقاحات المنتظرة وحملات التطعيم التي يتم إطلاقها في العديد من الدول ستشجع على وصول أعداد أكبر من السياح إلى مصر.

ونوه بأن قطاع السياحة في مصر اعتاد على المساهمة بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قبل وباء كورونا مباشرة، وهو أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في أكثر الدول العربية اكتظاظًا بالسكان.

ولفت إلى أنه في أغسطس الماضي، استأنفت روسيا الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية على البحر الأحمر، بما في ذلك شرم الشيخ والغردقة، بعد ما يقرب من 6 سنوات من التعليق، كما تعد عودة السياح الروس أيضًا عاملاً رئيسيًا في التحسن العام الأخير للسياحة في مصر.

وأكد مدير موقع أهرامات الجيزة:"لدينا تحسن ملحوظ للغاية في عدد السائحين بعد أن اكتسبنا ثقة جميع الدول فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها في جميع مواقعنا الأثرية".

وأضاف أن التطورات الجارية في موقع الأهرامات تشمل مدخل جديد من الجهة الصحراوية سيتم افتتاحه قريباً، حافلات كهربائية صديقة للبيئة ستنقل السائحين إلى مناطق مختلفة من الموقع، بالإضافة إلى موقف سيارات كبير، ودورات مياه متنقلة وخدمات الانترنت ستجذب جميعًا المزيد من الزوار.

وذكر أن هذه التطورات ستدخل الخدمة في غضون أشهر قليلة، متابعًا:"ستكون هناك تذاكر إلكترونية وقد يكون هناك أيضا حجز عبر الإنترنت سنجري تطورات تكنولوجية هائلة في موقع الاهرامات".

ونوه بأن المصريين الذين يعرضون رحلات ركوب الخيل بشكل عشوائي للسائحين سيخضعون لدورات تدريبية تنظمها وزارة السياحة والآثار، وسيتم تنظيم عملهم لتحسين تواصلهم مع السياح.