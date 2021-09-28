جهود مكثفة لضبط المتهمين بالشروع في قتل شاب بالبدرشين

يكثف ضباط المباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، جهودهم؛ لكشف ملابسات واقعة الشروع في قتل شاب عقب الاعتداء عليه بالضرب بواسطة الشوم، بسبب خلافات بينهم، بإحدى قرى البدرشين، في محافظة الجيزة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نقل شاب إلى المستشفى في البدرشين، مصابا بكسور وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء جسده، نتيجة الاعتداء عليه.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه اعتدى عليه شخصين، حيث طارداه أمام منزله، وتناوبا الاعتداء عليه بالشوم، وفرا هاربين بعد تجمع عدد من الجيران.

تم نقل الضحية إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، وتم تفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت مشهد الاعتداء عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.