«الإحصاء»: 174.6 % ارتفاعًا في صادرات مصر للبرازيل خلال النصف الأول من 2021

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للبرازيل مسجلة 245.6 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 89.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 174.6%.

ولفت إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من البرازيل لتسجل مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 930.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 8.4%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والبرازيل لتسجل 1.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 22.9%.

وسجلت قيمة الاستثمارات البرازيلية بمصر 5.1 مليون دولار خلال العام المالي 2018 -2019 مقابل 246 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 - 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 1973.2%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبرازيل 4.27 مليون دولار خلال العام المالي 2018 -2019 مقابل 4.28 مليون دولار خلال العام المالي 2017 - 2018 بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 0.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات البرازيليين العاملين في مصر 2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 875 ألف دولار خلال العام المالي 2017 - 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 132.6%.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.94 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021 مقابل 4.07 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدره 27.8٪.

وارتفعت قيمـة الصادرات بنسبـة 49.2٪ حيث بلغـت 3.61 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021 مقابل 2.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 78.0٪، ملابس جاهزة بنسبة 54.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 53.1٪، فواكه طازجه بنسبة 13.8٪.