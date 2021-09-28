الصين تسجل 31 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا
ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء، أن البر الرئيسي سجل 31 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين انخفاضاً من 35 في اليوم السابق.
وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إن 13 حالة من الإصابات الجديدة انتقلت محليا، وهو العدد نفسه المسجل في اليوم السابق.
وأضافت أنها سجلت سبع إصابات جديدة خالية من الأعراض انخفاضا من 20 قبلها بيوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 96081 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.
من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 232.26 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و960549.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 690449 43033285
الهند 447194 33678786
البرازيل 594443 21351972
المملكة المتحدة 136208 7701715
روسيا 413667 7443149
تركيا 63337 7065439
فرنسا 116537 6995628
إيران 119649 5547990
الأرجنتين 114862 5250402
كولومبيا 126145 4951675
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 22142 1996214
36 - المغرب 14199 929699
42 - الأردن 10697 820798
46 - الإمارات 2094 735180
47 - تونس 24794 705474
49 - لبنان 8354 622440