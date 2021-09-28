الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 56 شخصا فى هجوم على قاعدة عسكرية نيجيرية

مسلحين
مسلحين

لقي 22 من عناصر الأمن النيجيريين مصرعهم في هجوم شنه مسلحون على قاعدة عسكرية نائية في ولاية سوكوتو شمال غرب نيجيريا، حسبما نقلت «رويترز»، عن مسؤول في الولاية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات أن هجومًا نفذه مسلحون في قرية بولاية كادونا في شمال غرب نيجيريا، أسفر عن مقتل 34 شخصًا وإصابة سبعة آخرين، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وقال المسؤول الأمني سامويل أروان، في بيان، إن "مسلحين مجهولين هاجموا قرية ماداماي في كورا، وقد تأكد مقتل 34 مدنيًا عقب الهجوم، وأصيب سبعة آخرون"، مضيفًا أن الهجوم وقع في ساعة متأخرة مساء الأحد.

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الدوغرى

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