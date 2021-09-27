الجمعة.. ندوة عن مسرح الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة

تقام بالمجلس الأعلى للثقافة؛ ضمن فعاليات مهرجان المسرح القومي، يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر، ندوة عن مسرح الطفل تديرها مقررة لجنة الطفل بالمجلس الكاتبة فاطمة المعدول، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف.

جدير بالذكر أن انطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، دورة «الكاتب المسرحي المصري»، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، بحضور الفنانة الوزيرة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، بحضور عدد كبير من صناع المسرح المصري، وذلك وسط إجراءات احترازية.

وتوافد عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء، ثم بدأ حفل افتتاح المهرجان القومي بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية داخل المسرح، بعزف السلام الجمهوري المصري، وبعدها قدمت النجمة سهر الصايغ حفل الافتتاح.

وقدم الفنان حمزة العيلى، بطولة احتفالية استعراضية تحت عنوان «الكاتب المصري»، الذى دار حول كتاب المسرح أصحاب النبوءة الأولى فى العرض المسرحى، والعرض ديكور محمد الغرباوي، وموسيقى هشام جبر، والملابس لمصممة الأزياء مروة عودة، والاستعراضات للفنانة رشا مجدي، وأشعار طارق علي ومخرج منفذ كريم محروس.

واستهل الحفل الفنان القدير إسماعيل مختار، مدير المهرجان ورئيس البيت الفنى للمسرح بالترحيب بوزيرة الثقافة الفنانة إيناس عبد الدايم، وصناع المسرح ومبدعيه في الدورة الرابعة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري دورة المؤلف المصري.

من جانبه، قال الفنان يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان: «وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، عشاق أبي الفنون، أهلا بكم في الدورة الرابعة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصرى، هذا العرس المسرحى الكبير في هذا البلد الكبير مصر، مصر التي تنتج أكثر من 2500 عرض في كل عام، من خلال كل الجهات التي تنتج مسرح سواء الجهات الحكومية مثل البيت الفني للمسرح، والهيئة العامة لقصور الثقافة وقطاع الفنون الشعبية ومركز الهناجر للفنون وصندوق التنمية الثانية ومراكز الإبداع المختلفة وأكاديمية الفنون والجامعات المصرية ومراكز الشباب والرياضة».