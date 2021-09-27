الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روحي فتوح يثمن قرار حزب العمال البريطاني فرض عقوبات على إسرائيل

روحى فتوح
روحى فتوح

ثمن المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، قرار حزب العمال البريطاني بالاعتراف أن إسرائيل دولة تمارس جريمة نظام الفصل العنصري في مؤتمره السنوي الأخير، وتصويت غالبية أعضاء الحزب بتنفيذ عقوبات على الاحتلال ووقف تجارة الأسلحة بين المملكة المتحدة وإسرائيل والتجارة مع المستوطنات، وكذلك الدعوة للاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

ورحب فتوح، في بيان مساء اليوم الإثنين، بقرار الحزب التاريخي وعمله على تصحيح خطأ بريطانيا التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني، وتسمية الأمور بمسمياتها بوصف إسرائيل نظاما استعماريا وفصلا عنصريا، ودعم حق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة الاستعمار والاحتلال.

وطالب فتوح بضرورة ترجمة هذه القرارات إلى أفعال على الأرض بأسرع وقت لاسترداد الحق الفلسطيني، ودعوة الأحزاب الأوروبية إلى الحذو حذوهم وتطبيق القانون الدولي وتحقيق العدالة لفلسطين.

حركة فتح روحي فتوح حزب العمال البريطاني إسرائيل نظام الفصل العنصرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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