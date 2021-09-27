الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل عددا من السفراء الأجانب

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم الاثنين، في المقر البابوي بالقاهرة، السفير لطفي فاروق السفير الإندونيسي الجديد في مصر على رأس وفد دبلوماسي، حيث حرص على التعرف على قداسة البابا، وتقديم نبذه عن بلاده والتعرف على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأشار السفير إلى الاحتفال المرتقب بمرور ٧٥ عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإندونيسيا.

 كما التقى قداسة البابا تواضروس الثاني  سفير جمهورية بوروندي في القاهرة السفير شيخ رشيد. 
عبر السفير البوروندي خلال اللقاء عن تقدير الحكومة البوروندية للخدمات التي تقدمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باسم مصر لخدمة الشعب البوروندي من الناحيتين الصحية والتعليمية. مشيرًا الى نجاح المدرسة الفنية التي أنشأتها الكنيسة القبطية هناك، معربًا عن أمله في بناء مزيد من المدارس وإنشاء مستشفى أيضًا.
ومن جهته أكد قداسة البابا عن استمرار الكنيسة في تقديم الدعم التعليمي والصحي للشعب البوروندي وآملًا في أن تظل المشروعات التي تقوم بها الكنيسة هناك فعالة ونافعة  للشعب البوروندي.
وفي ختام الزيارة قدم السفير الضيف دعوة لقداسة البابا لزيارة بوروندي.

وفي السياق ذاته استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، السفيرة منال عبد الدايم القنصل المصري العام في ميلانو، والسفير كريم شريف السفير المصري في الدنمارك اللذَين يغادران قريبًا لاستلام مهامهما.
وتحاور كل منهما مع قداسته حول عمل الكنائس القبطية في المهجر، وتمنى قداسة البابا لكل منهما التوفيق في هذه المسؤوليات الجديدة.

 واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، للاحتفال بعيد الصليب  اليوم وهو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانه الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.

ويُعد عيد الصليب هو أحد الأعياد السيدية الكبرى والمهمة في الكنيسة المسيحية نُظرًا لأهمية الصليب في العقيدة المسيحية.

البابا تواضروس الثاني المقر البابوي بالقاهرة السفير الإندونيسي الجديد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سفير جمهورية بوروندي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

الأكثر قراءة

«انخفاض تدريجى».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

معجزة بحر البقر.. عاملون يكشفون أسباب دخول المشروع «موسوعة جينيس»

توقعات بارتفاع أسعار الوقود بعد زيادة سعر خام النفط العالمى

مصرع وإصابة 3 سقط عليهم سقف عقار فى الإسكندرية

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

«الأزهر»: لعبة «كونكر- Conquer» حرام شرعًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

لواء.حمدى البطران

إضعاف اقتصاد الدولة

جمال-أسعد

الدولة المدنية والأحزاب الدينية

محمود خليل

حين سلّم المصريون بـ«المكتوب» فى «الخطاب السحرى»

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

صور

مهرجان الإسكندرية السينمائي

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

صناعة الأراجوز والماريونت

محطة تل أبيب

المزيد

كيف استنسخ "بينيت" مصطلحات "نتنياهو" في خطابه أمام الأمم المتحدة؟ (تحليل)

ابتعد عن «أسلوب نتنياهو».. بينيت يناقش 3 ملفات فى الأمم المتحدة

إصابات واشتباكات وتخطيط لعملية.. ماذا يحدث عند "قبر يوسف" بالضفة الغربية؟