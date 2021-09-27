البابا تواضروس يستقبل عددا من السفراء الأجانب

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم الاثنين، في المقر البابوي بالقاهرة، السفير لطفي فاروق السفير الإندونيسي الجديد في مصر على رأس وفد دبلوماسي، حيث حرص على التعرف على قداسة البابا، وتقديم نبذه عن بلاده والتعرف على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأشار السفير إلى الاحتفال المرتقب بمرور ٧٥ عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإندونيسيا.

كما التقى قداسة البابا تواضروس الثاني سفير جمهورية بوروندي في القاهرة السفير شيخ رشيد.

عبر السفير البوروندي خلال اللقاء عن تقدير الحكومة البوروندية للخدمات التي تقدمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باسم مصر لخدمة الشعب البوروندي من الناحيتين الصحية والتعليمية. مشيرًا الى نجاح المدرسة الفنية التي أنشأتها الكنيسة القبطية هناك، معربًا عن أمله في بناء مزيد من المدارس وإنشاء مستشفى أيضًا.

ومن جهته أكد قداسة البابا عن استمرار الكنيسة في تقديم الدعم التعليمي والصحي للشعب البوروندي وآملًا في أن تظل المشروعات التي تقوم بها الكنيسة هناك فعالة ونافعة للشعب البوروندي.

وفي ختام الزيارة قدم السفير الضيف دعوة لقداسة البابا لزيارة بوروندي.

وفي السياق ذاته استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، السفيرة منال عبد الدايم القنصل المصري العام في ميلانو، والسفير كريم شريف السفير المصري في الدنمارك اللذَين يغادران قريبًا لاستلام مهامهما.

وتحاور كل منهما مع قداسته حول عمل الكنائس القبطية في المهجر، وتمنى قداسة البابا لكل منهما التوفيق في هذه المسؤوليات الجديدة.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، للاحتفال بعيد الصليب اليوم وهو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانه الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.

ويُعد عيد الصليب هو أحد الأعياد السيدية الكبرى والمهمة في الكنيسة المسيحية نُظرًا لأهمية الصليب في العقيدة المسيحية.