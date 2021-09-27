محافظ أسوان ينعى الأنبا هدرا: فقدنا قيمة وقامة

نعى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وقيادات المحافظة والأجهزة التنفيذية الأنبا هدرا مطران أسوان وعضو المجمع المقدس والذى وافته المنية اليوم عن عمر تجاوز 81 سنة بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من نصف قرن منها 46 سنة أسقفاً ومطراناً لإيبارشية أسوان.

وقدم محافظ أسوان خالص تعازيه ومواساته في فقيد مصر وأسوان لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأيضاً لشعب الكنيسة الأرثوذكسية والآباء والكهنة، بالإضافة إلى المجتمع الذي يكن له كل الحب والمودة والتقدير والاحترام.

وأكد محافظ أسوان أننا بوفاة الأنبا هدرا فقدنا قيمة وقامة دينية ووطنية عظيمة، حيث كان يمتاز بالحكمة والحنكة والتواضع، وعاش عمره في خدمة أبناء وطنه.

وأشار إلى أن نيافة الأنبا هدرا سيظل رمزاً لمشاعر الود والمحبة التي تجمع المصريين على قلب رجل واحد باعتبار ذلك هو صمام الأمان لأننا أبناء كنانة الله في أرضه ونعيش كجسد واحد على أرض مصرنا الحبيبة.