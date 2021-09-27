الأردن يسجل 17 وفاة و1015 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 17 وفاة و1015 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10697 وفاة و820798 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 71. 3 بالمئة، بحسب البيان الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة الأردنية.

وأشار البيان إلى أن عدد الحالات النشطة حاليًا وصل إلى 12328 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 62 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 76 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 446 حالة.

وأظهر البيان أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 17 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 12 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 21 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 9 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 10 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 10 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.

وأشار البيان إلى تسجيل 973 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يومًا) إلى 797773 حالة.

كما أشار إلى إجراء 27367 فحصًا، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9985935 فحصًا.

وأظهر البيان أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3688092 شخصًا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3254505 أشخاص.

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، أمس، عن تسجيل 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.



