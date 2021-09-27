الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

نهال عنبر تختتم عروض «زقاق المدق» بالإسكندرية

نهال عنبر
نهال عنبر

تختتم الفنانة نهال عنبر مساء اليوم، آخر ليالى عرض مسرحيتها «زقاق المدق» في الموسم الصيفي، على مسرح محمد عبد الوهاب بمدينة الإسكندرية، والمأخوذ عن الرواية التي تحمل نفس الاسم للأديب العالمي نجيب محفوظ، وسبق وتم تقديمها على خشبة المسرح في ثمانينات القرن الماضي، كما تم تقديمها أيضا في السينما.

مشهد من المسرحية

ومن المقرر أن تعود نهال، غدًا الثلاثاء، إلى القاهرة لاستكمال نشاطها الفني والإعلامي، من جديد، خاصة أنها تفاضل بين عدة أعمال درامية تلقت عروضا للمشاركة فيها، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بتلك الأعمال قبل حسمها أمر المشاركة فيها، مؤكدة حرصها على التنوع في مختلف الأدوار التي تشارك فيها والتدقيق في اختياراتها.

مشهد من مسرحية زقاق المدق

«زقاق المدق» رواية من أهم روايات العبقرى نجيب محفوظ، نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة شادية ، تدور أحداث القصة في فترة الأربعينات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على المصريين ، وتعتبر بطلَة قصة زقاقُ المدق هي حميدة التي انتهت حكايتها بين أحضان الضباط الإنجليز، وقد أنهت بمسلكها هذا حكاية خطيبها الذي مات مقتولا بيد الضباط الإنجليز.

مسرحية "زقاق المدق" من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل عبده، وبدأ عرضها منذ ٣ أسابيع بمحافظة الإسكندرية، وهي من بطولة كل من دنيا عبد العزيز، أمل رزق، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسيني، ضياء عبد الخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربي، سيد عبد الرحمن، مروة نصير مراد فكري، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هاني عبد الهادي، صابر رامي، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

وكانت الفنانة نهال عنبر، قد تعافت مؤخرا من الإصابة التي تعرضت لها في الرأس أثناء عرضها مسرحية "زقاق المدق" في الإسكندرية، حيث اصطدمت في الديكور ما أدى إلى إصابتها وتعرضها لحالة إغماء، وتم نقلها على الفور لمستشفى العلمين بمنطقة الساحل الشمالي، وخرجت من المستشفى الثلاثاء الماضي، ولكنها رفضت الحصول على راحة لتواصل مشاركتها في العرض المسرحي.

الفنانة نهال عنبر مسرحية زقاق المدق نهال عنبر تختتم عرض زقاق المدق المدق مسرح محمد عبد الوهاب بالاسكندرية آخر عروض زقاق المدق بالاسكندرية

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