الإثنين 27 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مستقبل وطن في الإسكندرية ينظم معرضًا لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة

معرض للادوات المدرسية
معرض للادوات المدرسية بالإسكندرية

 نظم حزب مستقبل وطن في الإسكندرية، برعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب في المحافظة، معرضًا لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة مدعومة على مدار ثلاثة أيام استعدادًا للعام الدراسي الجديد، في قسم سيدي جابر، تحت رعاية النائبة شرين عليش، عضو مجلس النواب، وفي حضور النائب أحمد المصري، وأمين القسم سامح الشباسي.

IMG-20210927-WA0060
معرض للادوات المدرسية بالإسكندرية

وقال النائب رزق راغب ضيف الله، إن المعرض جزء من الخطة التي يتبعها الحزب لتوفير الخدمات للمواطنين، مؤكدًا أن استراتيجية الحزب تهدف للتلامس مع المواطن البسيط واحتياجاته الأساسية، والأعباء الدورية للمواطنين، وذلك وفقًا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس مجلس الشيوخ، والنائب أشرف رشاد الشريف، عضو مجلس النواب، والنائب الأول لرئيس الحزب.

IMG-20210927-WA0059
معرض للادوات المدرسية بالإسكندرية

وأشار «ضيف الله» إلى أن المعرض يأتي في إطار جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطن البسيط، وتقديم خدمات حقيقية للمواطن.

وأشارت النائبة شرين عليش، إن المعرض المقام بمنطقة عزبة سعد بسيدي جابر، شهد إقبالاً متميزًا من قبل المواطنين، نظرًا لجودة المعروضات وانخفاض أسعارها، فالهدف من المعرض توفير الخدمات للفئات البسيطة من الشعب، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب الذي يهدف ورفع المعاناة عن أولياء الأمور والطلبة.

IMG-20210927-WA0059
معرض للادوات المدرسية بالإسكندرية

بدوره، أشاد النائب أحمد المصري بدور شباب الحزب في تنظيم دخول المواطنين للمعرض لشراء المستلزمات المدرسية، وسط حالة من السعادة والرضا من المواطنين على توافر احتياجاتهم المدرسية بأسعار مخفضة بعيدًا عن أسعار بعض المحلات المبالغ فيها.

IMG-20210927-WA0058
معرض للادوات المدرسية بالإسكندرية

وقال سامح الشباسي، إن المعرض يتضمن تخفيضات بنسبة كبيرة على أغلب المستلزمات الدراسية، مشيرًا إلى أن هناك حالة رضا عن المعرض خصوصا أنه لا يحتاجون الذهب إلى أماكن بعيدة لشراء مستلزمات أبنائهم الدراسية، فالمعرض يتضمن كافة المستلزمات المدرسية لجميع الطلاب بمختلف المراحل الدراسية.

الإسكندرية معرض ا لبيع الأدوات المدرسية مستقبل وطن المواطن البسيط جهود الدولة المصرية عزبة سعد

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

«انخفاض تدريجى».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

عادات تفعلها بعد سن الأربعين تتسبب في إصابتك بالنوبات القلبية

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

أبرزها «العنكبوت والجريمة».. خريطة دور العرض السينمائي خلال 3 أشهر

حقيقة فرض رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات بـ150 جنيهًا

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

د.أحمد الخميسى

القلق من المناخ.. جديد علم النفس

حسين دعسة

الصفقة الإيرانية.. والهروب من نيويورك

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

صور

مهرجان الإسكندرية السينمائي

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

صناعة الأراجوز والماريونت

محطة تل أبيب

المزيد

ابتعد عن «أسلوب نتنياهو».. بينيت يناقش 3 ملفات في الأمم المتحدة

إصابات واشتباكات وتخطيط لعملية.. ماذا يحدث عند "قبر يوسف" بالضفة الغربية؟

الخارجية الفلسطينية تحمّل حكومات إسرائيل المتعاقبة مسئولية إضاعة فرص السلام