فرح علي تكشف سر إيقاف حازم امام ٤ مباريات ببرنامج «اخبارنا» على قناة الزمالك

كشفت الإعلامية فرح علي، من خلال برنامج «أخبارنا» علي شاشة قناة الزمالك، أن حازم امام تعرض الي ظلم كبير بعد ايقافه ٤ مباريات، مع شيكابلا في احداث المباراة الاحتفالية بتتويج الزمالك ببطولة الدوري، ولكن تحولت الاحتفالية الي مأساة بايقاف الكابتن شيكابلا وحازم امام

وأضافت اننا جميعا انشغلنا بعقوبة الكابتن شيكابلا الكبيرة والتي تم تخفيفها الي ٨ مباريات

وتساءلت فرح علي لماذا تم توقيع عقوبة علي حازم امام وتوقيع غرامة مالية كبيرة علي الرغم من انه لم يفعل اي شئ ، كل ما ارتكبه انه كان حاضرا في المشادة التي حدثت بين رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد وبين شيكابلا، واعقبها تصريحات من الكابتن احمد مجاهد ان شيكابلا لم يتجاوز وبالتالي من المفروض اسقاط العقوبة عن الكابتن حازم امام بعد تخفيف عقوبة شيكابلا لان حازم امام شاهد ما شفشي حاجه ، واننا في زمن الأهواء وتطبيق عقوبات ظالمة والعقوبة في النهاية تصفية حسابات ونحن نقف بجوار نجوم الزمالك وما تعرضوا له من ظلم