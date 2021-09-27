حريق في منزل الفنانة منة فضالي وإصابة والدتها

كشفت الفنانة منة فضالي، عن تعرض منزلها لحريق هائل بالمطبخ، وإصابة والدتها بحروق في يدها.

وكتبت “فضالي”، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:“الحمدلله قدر الله وماشاء فعل كنا حنموت المطبخ ولع باللي في وأمي إيديها اتحرقت الحمد لله الحمد لله”.

على جانب آخر، كانت منة فضالي بدأت خلال الأسابيع الماضية، تصوير دورها في فيلم (في القلب) الأسبوع المقبل، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ومن المقرر طرحه في الموسم الشتوي المقبل.

الفيلم من بطولة خالد سليم، نسرين طافش، محمد عز توني ماهر وعدد من الفنانين، وقصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، وعادل مرسي، مدير التصوير محمد عز العرب، إخراج مرقس عادل.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي فيلم “زنزانة 7”، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، حيث جسدت من خلال الأحداث شخصية راقصة لأول مرة في مشوارها الفني.