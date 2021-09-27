الإثنين 27 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حريق في منزل الفنانة منة فضالي وإصابة والدتها

منة فضالي
منة فضالي

كشفت الفنانة منة فضالي، عن تعرض منزلها لحريق هائل بالمطبخ، وإصابة والدتها بحروق في يدها.

وكتبت “فضالي”، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:“الحمدلله قدر الله وماشاء فعل كنا حنموت المطبخ ولع باللي في وأمي إيديها اتحرقت الحمد لله الحمد لله”.

على جانب آخر، كانت منة فضالي بدأت خلال الأسابيع الماضية، تصوير دورها في فيلم (في القلب) الأسبوع المقبل، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ومن المقرر طرحه في الموسم الشتوي المقبل.

الفيلم من بطولة خالد سليم، نسرين طافش، محمد عز توني ماهر وعدد من الفنانين، وقصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، وعادل مرسي، مدير التصوير محمد عز العرب، إخراج مرقس عادل.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي فيلم “زنزانة 7”، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، حيث جسدت من خلال الأحداث شخصية راقصة لأول مرة في مشوارها الفني.

منة فضالي الفنانة منة فضالي حريق المطبخ العناية الإلهية حريق مروع فيس بوك

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

اليوم.. الرئيس السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 27-9-2021

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

إثيوبيا تغلق سفارتها في مصر بدءًا من أكتوبر المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

د.أحمد الخميسى

القلق من المناخ .. جديد علم النفس

حسين دعسة

الصفقة الإيرانية.. والهروب من نيويورك

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

صور

صناعة الأراجوز والماريونت

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

محطة تل أبيب

المزيد

نواب عرب في الكنيست يُطالبون واشنطن بإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس

السلطات الإسرائيلية تفرج عن القيادية خالدة جرار

«فتح»: جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تكسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني