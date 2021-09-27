سفير روسيا فى برلين: موسكو مستعدة للتعاون مع أى حكومة ألمانية

قال السفير الروسي في ألمانيا سيرجي نيتشايف، إن روسيا تحترم الإرادة التي سيعبر عنها الشعب الألماني وستكون مستعدة للتعاون مع أي حكومة يتم تشكيلها بعد انتخابات اليوم.



وأضاف نيتشايف في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "نحن نحترم إرادة الشعب الألماني، وبعيدون تمام البعد عن محاولة التعبير عن تفضيلاتنا السياسية ناهيك عن التدخل في الحملات الانتخابية بألمانيا.. سنكون مستعدين للتعاون مع أي حكومة يتم تشكيلها بعد الانتخابات بغض النظر عن تكوينها الحزبي".



وشدد الدبلوماسي الروسي أن موسكو دائما ما سعت للتعاون مع ألمانيا على أساس الاحترام المتبادل والرؤية العملية والتوازن في المصالح، مؤكدا أنها ستستمر في فعل ذلك.



وتابع نيتشايف قائلا: "نتمنى أن تأخذ القيادة الألمانية الجديدة في اعتبارها سعي الغالبية العظمى من الروس والألمان للعيش بسلام ووفاق، وأن تبذل قصارى جهدها للحفاظ على العلاقات الثنائية الإيجابية المستمرة منذ سنوات بين البلدين".

وعلى صعيد آخر، أعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 22 ألفًا و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بدء انتشار الجائحة إلى 7 ملايين و420 ألفًا و913 حالة.



وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، مشيرًا إلى تسجيل 805 حالات وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 203 آلاف و900 شخص.



وأضاف البيان، أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 3275 إصابة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بـ 2055 إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي العاصمة الروسية موسكو 1215 إصابة.



وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد أن 13 ألفًا و671 شخصًا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المتعافين في عموم البلاد منذ بدء الجائحة إلى ستة ملايين و604 آلاف و604 أشخاص.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.