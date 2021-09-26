جامعة العلمين الدولية تستقبل وفدًا من مجلس آباء المدرسة الألمانية

استقبلت جامعة العلمين الدولية وفداً من مجلس آباء المدرسة الألمانية "سان شارل بورميه" وبعض من طالبات المرحلة الثانوية فى اليوم المفتوح الذى نظمتة الجامعة للتعريف بالبرامج الجديدة التي تقدمها كليات الجامعة و‏الإمكانيات والتجهيزات التكنولوجية رفيعة المستوى التي تستخدمها الجامعة في التعليم تحت رعاية الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة .

جامعة العلمين الدولية

تضمن برنامج "اليوم المفتوح" التعريف بمتطلبات القبول ببرامج الجامعة، كما تم عرض مقاطع فيديو توضح حياة الطلاب في الجامعة، إضافة إلى ذلك تم تنظيم لقاء مع أعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات ومديري البرامج في الجامعة لتوضيح قدرات الجامعة وكلياتها و برامجها المتميزة والخدمات المقدمة لطلابها.

وقام الطلاب بجولة داخل الحرم الجامعي؛ للتعرف على إمكانياته من قاعات دراسية ومختبرات ومكتبة مركزية وسكن طلابي ومساحات خضراء وملاعب.

جامعة العلمين الدولية

من جانبه، أشاد أعضاء الوفد بإمكانيات الجامعة والبرامج المتميزة التي تقدمها للطلاب.

واستقبل د.عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية المطران كلاوديو لوراتى النائب الرسولى للكنيسة اللاتينية المسؤلة عن العديد من المدارس الكاثوليكية المنتشرة فى جمهورية مصر العربية والمونسيور انطوان توفيق النائب العام للكنيسة اللاتينية والوفد المرافق لسيادتهم من ممثلى المدارس الكاثوليكية الثانوية بالإسكندرية حيث حضر ممثلين عن مدارس سان شارل بورميه، سان جان أنتيد، وسان جوزيف، سان مارك، جيرار، نوتردام دي سيون، سان فان سان، الفرانسيسكان والقلب المقدس.

جامعة العلمين الدولية

ورحب الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية بمطران والوفد المرافق له حيث قدم شرحا عن الجامعة وكلياتها وبرامجها والخدمات التى تقدمها لطلابها وتم تقديم فيديو عن الحياة الجامعية وتم توضيح إمكانيات الجامعة حيث أنها تضم مكتبة مركزية وساحات ترفيهيه وملاعب رئيسية و مستشفى جامعى و سكن للطلاب و لأعضاء هيئة التدريس والعاملين أيضاً.

جامعة العلمين الدولية

جامعة العلمين الدولية

جامعة العلمين الدولية

جامعة العلمين الدولية