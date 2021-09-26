الأحد 26 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة العلمين الدولية تستقبل وفدًا من مجلس آباء المدرسة الألمانية

جامعة العلمين الدولية
جامعة العلمين الدولية

استقبلت جامعة العلمين الدولية وفداً من مجلس آباء المدرسة الألمانية "سان شارل بورميه" وبعض من طالبات المرحلة الثانوية فى اليوم المفتوح الذى نظمتة الجامعة للتعريف بالبرامج الجديدة التي تقدمها كليات الجامعة و‏الإمكانيات والتجهيزات التكنولوجية رفيعة المستوى التي تستخدمها الجامعة في التعليم تحت رعاية  الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة .

جامعة العلمين الدولية

تضمن برنامج "اليوم المفتوح" التعريف بمتطلبات القبول ببرامج الجامعة، كما تم عرض مقاطع فيديو توضح حياة الطلاب في الجامعة، إضافة إلى ذلك تم تنظيم لقاء مع أعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات ومديري البرامج في الجامعة لتوضيح قدرات الجامعة وكلياتها و برامجها المتميزة والخدمات المقدمة لطلابها.

وقام الطلاب بجولة داخل الحرم الجامعي؛ للتعرف على إمكانياته من قاعات دراسية ومختبرات ومكتبة مركزية وسكن طلابي ومساحات خضراء وملاعب.

جامعة العلمين الدولية

من جانبه، أشاد أعضاء الوفد بإمكانيات الجامعة والبرامج المتميزة التي تقدمها للطلاب.

واستقبل د.عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية  المطران كلاوديو لوراتى النائب الرسولى للكنيسة اللاتينية المسؤلة عن العديد من المدارس الكاثوليكية المنتشرة فى جمهورية مصر العربية والمونسيور انطوان توفيق النائب العام للكنيسة اللاتينية والوفد المرافق لسيادتهم من ممثلى المدارس الكاثوليكية الثانوية بالإسكندرية حيث حضر ممثلين عن مدارس سان شارل بورميه، سان جان أنتيد، وسان جوزيف، سان مارك، جيرار، نوتردام دي سيون، سان فان سان، الفرانسيسكان والقلب المقدس.

جامعة العلمين الدولية

ورحب الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية بمطران والوفد المرافق له حيث قدم شرحا عن الجامعة  وكلياتها وبرامجها والخدمات التى تقدمها لطلابها وتم تقديم فيديو عن الحياة الجامعية وتم توضيح إمكانيات الجامعة حيث أنها تضم مكتبة مركزية وساحات ترفيهيه وملاعب رئيسية و مستشفى جامعى و سكن للطلاب و لأعضاء هيئة التدريس والعاملين أيضاً.

جامعة العلمين الدولية
جامعة العلمين الدولية
جامعة العلمين الدولية
جامعة العلمين الدولية
جامعة العلمين الدولية
جامعة العلمين الدولية
جامعة العلمين الدولية
جامعة العلمين الدولية
جامعة العلمين الدولية
جامعة العلمين الدولية
جامعة العلمين مجلس اباء المدرسة الالمانية اليوم المفتوح العلمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

الباز: «مفيش هزار فى التطعيم بلقاح كورونا.. الحياة يجب أن تستمر»

إثيوبيا تغلق سفارتها في مصر بدءًا من أكتوبر المقبل

انخفاض تدريجي.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس حتى يوم الجمعة

الرئيس السيسى يوجه باتخاذ أعلى درجات الحرص للحفاظ على الطلاب من كورونا

الغرف التجارية تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الخضر والفاكهة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

د.أحمد الخميسى

القلق من المناخ .. جديد علم النفس

حسين دعسة

الصفقة الإيرانية.. والهروب من نيويورك

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

صور

صناعة الأراجوز والماريونت

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

محطة تل أبيب

المزيد

نواب عرب في الكنيست يُطالبون واشنطن بإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس

السلطات الإسرائيلية تفرج عن القيادية خالدة جرار

«فتح»: جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تكسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني