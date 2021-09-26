تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالشروق

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الشروق، تجديد حبس أفراد تشكيل عصابى، تخصصوا في سرقة المواطنين بأسلوب التتبع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصصوا فى ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بأسلوب التتبع من أمام البنوك بمنطقة الشروق، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص مقيم بمدينة العبور بالقليوبية، بأنه حال توجهه لأحد البنوك لإيداع مبلغ مالى خاص بالمصنع محل عمله بالقاهرة وحال سيره بطريق بدائرة قسم شرطة الشروق، فوجئ بسيارة يستقلها 4 أشخاص قاموا باستيقافه وتهديده بسلاح نارى كان بحوزة أحدهم، والاستيلاء منه على المبلغ المالى المشار إليه، ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") إثنين من منهم محبوسان على ذمة قضية "سرقة بالإكـــراه".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبط المتهمان الهاربان، بحوزتهما (سيارة "ملك أحد المتهمين"- فرد روسى وطلقتين لذات العيــار) والمستخدمان فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "التتبع من أمام البنوك" بالاشتراك مع المتهمين الآخرين، وتم بإرشادهما ضبط (ترو سيكل "بدون لوحات معدنية"- مشغولات ذهبية) "أقرا بشرائهما من متحصلات الواقعة"، كما أرشدا عن مــبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين، واتهمهما والمحبوسين بسرقته بالإكراه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.