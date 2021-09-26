الأحد 26 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة لديها أكثر من 40 مليون جرعة لإعادة التطعيم ضد كورونا

التطعيم ضد كورونا
التطعيم ضد كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية عن أن البلاد تمتلك أكثر من 40 مليون جرعة، لغرض إعادة تطعيم السكان "بجرعة معززة" من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضافت السلطات- في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن الاحتياطات الموجودة والإنتاج المستقر، يسمحان بالتغلب على التدفق المحتمل للأشخاص الراغبين بتلقي اللقاح خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت السلطات الصحية قد وافقت في وقت سابق على الجرعة الثالثة بلقاح فايزر للأشخاص الذين يفوق عمرهم الـ65 عامًا، والأشخاص المعرضين لخطر مرتفع بسبب حالتهم الصحية أو شروط عملهم.

 

الولايات المتحدة الامريكية كورونا فيروس كورونا لقاح فايزر الاصابات

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