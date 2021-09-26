داليا يوسف: فرجينيا وولف كانت من أوائل الجيل الذي خرج من الهامش

قالت الدكتورة داليا يوسف أستاذ مساعد الأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة، إنها تحدثت إلى أميرة بدوي في اختيارها لترجمة رواية «أورلاندو» لفرجينيا وولف، وكانت جرأتها في الإقدام على ترجمة أعمال الكاتبة الإنجليزية الشهيرة تثير إعجابي.

وأضافت «يوسف» خلال فعاليات مناقشة رواية «أورلاندو» من تأليف فرجينيا وولف وترجمة أميرة بدوي بجاليري ضي: «السؤال الذي كان يروادني هو هل مازالت فرجينيا وولف مقروءة، والإجابة حاضرة دائما بأنها موجودة طول الوقت ويرجع ذلك إلى خوضها موضوعات شائكة متعلقة بالأجناس وأنواعها».

وعن فرجينيا وولف، قالت دكتور داليا يوسف إنها كانت من أوائل الجيل الذي خرج من الهامش وكان حديثها عن الهامش بمثابة فتح نافذة لخروج آخرين مثلها.

وأشارت داليا يوسف إلى أن روح المترجمة أميرة بدوي وأسلوبها واضحين جدا في الترجمة بجانب تلك السلاسة التي ظهر بها النص بغير تكلف.

وأكدت: «ترجمة “بدوي” لمثل هذه الأعمال الشائكة يبدو لي أحد انتصارات المترجمات للإشارة إلى قدرتهم على خوض غمار هذه التجارب الشائكة في الترجمة».