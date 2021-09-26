«الوزراء السودانى»: يجب تحديث الجيش وتصفيته من فلول النظام السابق

أكد خالد عمر وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، اليوم الأحد، أن محاولة تصوير أن المعركة بين المدنيين والعسكريين خاطئة.

واعتبر وزير شئون مجلس الوزراء خالد عمر في تصريحات مساء اليوم من مقر لجنة تفكيك نظام الإخوان، أن مخطط الانقلاب استهدف لجنة إزالة التمكين، مشيرا إلى أن ما يحدث يهدف إلى إضعاف المرحلة الانتقالية.

وأكد خالد عمر أنه يجب تطبيق الوثيقة الدستورية كما هي ولا يحق لأي جهة الانقلاب عليها، مضيفا "ما حدث اليوم ليس حدثًا معزولًا وهو من ضمن سلسلة من الاعتداءات والأفعال بغرض إضعاف المرحلة الانتقالية وتسهيل الانقلاب عليها".

وقال الوزير السوداني إنه يجب تحديث الجيش السوداني وتصفيته من فلول نظام الرئيس المعزول عمر البشير على أن يكون جيشا موحدا مضيفا "لن ننسى مخططات الوقيعة بين الشعب والجيش".

واعتبر خالد عمر أنهم يخوضون معركة لحماية التحول الديمقراطي في السودان ويجب على قوى الثورة أن تكون موحدة وتحتل الشوارع.

البرهان يدعو للتكامل بين الجيش والشعب

من جانبه، أثنى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في وقت سابق اليوم بالقوات المسلحة مؤكدا حرص المؤسسة العسكرية على سلاسة التحول الديمقراطي والتزامها القاطع بعدم الانقلاب على التغيير والوقوف مع الشعب السوداني وإرادته حتى الوصول لإنتخابات حرة ونزيهة.

وعبر رئيس مجلس السيادة عن أسفه لما يشاع ويروج له عن المؤسسة العسكرية مشيرا إلى أن القوات المسلحة مؤسسة راسخة تعمل لوحدة السودان وهي الوصي والضامن والحامي لوحدة البلاد مجددا عدم السماح لأي جهة بالمساس أو التشكيك في وطنية وولاء منسوبيها.

وأكد البرهان قومية القوات المسلحة داعيا كل القوى السياسية المؤمنة بالتغيير والأحزاب السياسية ومركزية الحرية والتغيير للعمل سويا من أجل تحقيق قيم وشعارات الثورة التي ينشدها الشعب.