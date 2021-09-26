الأحد 26 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بدء أمسية «رحلة دكتور ريم بسيوني» بمركز الإبداع الفني بأرض الأوبرا

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

بدأت منذ قليل، فعاليات الأمسية الأدبية «مبدعون وجوائز.. رحلة دكتور ريم بسيوني» بمركز الإبداع الفني بأرض الأوبرا، ضمن فعاليات منتدى الثقافة والإبداع وينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية.

المنتدى يشرف عليه الكاتب الصحفي طارق الطاهر وتروي خلال الندوة الكاتبة الدكتورة ريم بسيوني رحلتها الإبداعية وحصولها على عدد من الجوائز، وكذلك رحلتها الأكاديمية من خلال التدريس في عدد من الجامعات في مصر وخارجها.

 وتعمل "بسيوني" أستاذ ورئيس قسم اللغويات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حصل عملها "بائع الفستق" على جائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة عام 2009، كما حصلت روايتها "الدكتورة هناء" علي المركز الأول لجائزة ساويرس في الأدب 2010، كما حاز كتابها "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك" علي جائزة نجيب محفوظ من المجلس الأعلى للثقافة عام 2020. 

وتعد رواية أولاد الناس ثلاثية المماليك، من أهم وأبرز أعمال الكاتبة ريم بسيوني وهي الرواية السابعة لها والتي صدرت عن دار نهضة مصر عام 2018 ، فازت عنها بجائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية مصرية لعام 2019-2020 من المجلس الأعلى للثقافة، وهذه الرواية تقوم المؤلفة مع قراءها بجولات مستمرة حول الآثار المملوكية التي ذُكرت في الرواية لرؤية جمال ما تركه هذا العصر من عمارة إسلامية ولمعايشة أحداث الرواية في نفس الأجواء التي كُتِبت فيها. ومن مؤلفاتها "سبيل الغارق"، و "الطريق والبحر"، "رائحة البحر"، "الحب علي الطريقة العربية"، "أشياء رائعة" و"مرشد سياحي". 

أرض الأوبرا رحلة دكتور ريم بسيوني مركز الإبداع مبدعون وجوائز مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا

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