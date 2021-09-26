بريطانيا تسجل 32 ألفًا و417 إصابة و58 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 32 ألفًا و417 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 7 ملايين و664 ألفًا و230 حالة.

وأوضحت الحكومة- حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أنه تم تسجيل 58 حالة وفاة جديدة خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 136 ألفًا و168 حالة.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة البريطانية، فقد بلغ عدد من حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا 48 مليونًا و722 ألفًا و414 شخصًا، بينما حصل 44 مليونًا و739 ألفًا و473 شخصًا على الجرعة الثانية حتى الآن.