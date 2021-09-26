«أمر طبيعي».. اقتصادي يشيد بقرار مصلحة الضرائب بشأن «الانفلونسرز واليوتيوبرز»

علق الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، على قرار فرض الضرائب على صناع المحتوى "الانفلونسرز واليوتيوبرز"، قائلا إنه يأتى متسقا مع متغيرات الأنشطة الاقتصادية التى ظهرت خلال السنوات الأخيرة عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، ومع اتجاه العالم إلى التحول الرقمى خاصة فى مصر مع توجه الدولة فى تنفيذ تلك الاستراتيجية.

وأضاف مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية في تصريح لـ"الدستور" أنه مع هذا التحول ظهرت العديد من الأنشطة الاقتصادية التى تدر عوائد مالية لا يتم تحصيل عنها أى ضرائب لتنضم للاقتصاد غير الرسمى ومنها المواقع التى تعلن عن بيع منتجات وسلع فى إطار التجارة الالكترونية، بالإضافة الانفلونسرز واليوتيوبرز الذين يتابعهم الملايين ويتحصلون على عوائد جراء ارتفاع المتابعة والمشاهدة.

وتابع: “قرار تحصيل ضرائب عن تلك الشريحة أمر طبيعى طالما أن الأمر تحول إلى مواد تقدم فى مقابلها عوائد إذن تحول الأمر إلى عملية تجارية يستحق عنها الضريبة”.

ولفت إلى أن القرار سيساهم فى ضبط المحتوى الذى يقدم من تلك الفئة، كما أنه سيساهم فى استيداء حقوق الدولة فى تحصيل جميع الضرائب عن جميع الأنشطة ذات الطابع الترويجي والتجارى.

وكان رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد دعا الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوجرز – اليوتيوبرز) إلى التوجه للمأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسى للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه، خلال اثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.