عرض 6 أفلام بنادي سينما الشباب بالحرية والإبداع في الإسكندرية (صور)

أقيمت أمس فعاليات نادي «سينما الشباب» الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز.

نادي سينما الإسكندرية

وتم عرض مجموعة من الأفلام فيلم الانميشن «إعادة تدوير» إخراج محمد سعيد بدر والفيلم الروائي القصير «الخاتم» إخراج نيفين سراج والفيلم التسجيلي «آخر سكان الجزيرة» إخراج سارة فيظي وأحمد جمال، والفيلم الروائي القصير «فردة وفردة» إخراج محمد شريف، إضافة إلى الفيلم التسجيلي «رحلة كاميرا» إخراج سارة فيظي والفيلم الروائي القصير «مزيكا» إخراج سيف السكري.

نادي سينما الإسكندرية

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها كل من الناقد السينمائي «إسلام أحمد علي» والناقدة شاهندة محمد لمناقشة الفيلم مع والجمهور.

نادي سينما الإسكندرية

نادي سينما الإسكندرية

نادي سينما الإسكندرية