أبرزها الأطعمة المقرمشة.. عوامل تزيد من خطر تسوس الأسنان

يحتاج العديد من الأشخاص معرفة الأسباب الرئيسية التى تخص تسوس الأسنان؛ لتجنب التسوس أو تراكم البيكتريا في الفم نتيجة لتناول بعض الأطعمة المعينه التى تعمل على تسوس الأسنان خاصة في حالة اهمال النظافة الخاصة بها.

قال الدكتور شادى نجم، طبيب الأسنان، أن الأطعمة هي كلمة السر في التسوس الخاص بالأسنان فهناك أطعمة تتسبب في الالتصاق لفترة طويلة بالأسنان مثل الحليب، الآيس كريم وكذلك الحلوى الصناعية ورقائق البطاطس.

وأضاف طبيب الأسنان أن تناول المشروبات الغازية والوجبات الثقيلة سبب رئيسي في التسوس على عكس تناول المأكولات الخفيفة والوجبات الصحية فهي لا تضر بها ولا تسبب التسوس، كما أن شرب هذه المشروبات الغازية أو الحليب قبل النوم يتسبب في بقاؤه على الأسنان فترة طويلة مما يؤدي لتآكلها.

وتابع: “في هذه الحالة لابد من الاهتمام بنظافة الأسنان صباحًا ومساءًا وقبل النوم على وجه الخصوص علينا غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون وتعويد الطفل على ذلك، حتى يمنع تآكل الأسنان”.

وأوضح أن جفاف الفم لفترة طويلة ونقص اللعاب يساهم ايضًا في تسوس الأسنان، حيث يساهم اللعاب في تنظيف الأسنان من الأطعمة واللويحات كما تساعد المواد المتواجدة في اللعاب على مواجهة الأحماض التى تنتجها البيكتريا، لذا في حالة عدم تنظيف الأسنان مباشرة عقب الطعام غالبًا ما تتكون اللويحة سريعًا ويمكن أن تبدأ المرحلة الأولى من التسوس.

وهناك العديد من الأطعمة الواجب تجنبها حتى لا تزيد من خطر تسوس الأسنان يأتي أبرزها الشبسي، الحمضيات، الكثير من القهوة، الفواكه المجففة، مشروبات الصودا، مضغ الثلج فالأخيرة من الممكن أن يعمل على تدمير طبقة المينا في الأسنان.

كما أن مشروبات الرياضيين تعمل على تسوس الأسنان وعلى الرغم من أنها مفيدة بالنسبة لهم خاصة وأنهم يؤدون تمارين مكثقة إلا أنها تحتوي على المزيد من السكر الذي يسبب التسوس.