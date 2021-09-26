إحباط بيع 48 ألف لتر مواد بترولية في السوق السوداء بالفيوم

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين، بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت عن ضبط 1305 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط 4,05 طن "أسماك ماكريل" مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الجهود من ضبط 2,15 طن "لحوم – مقطعات رومى" بدون بيانات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وفى حالة إذابة تامة ووجود سائل انفصالى دموى وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط 64٫4 طن "شاى" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية "مستلزمات إنتاج"، 250000 عبوة شاى غير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى"، 5000 عبوة فارغة معدة للتعبئة بالإضافة إلى خط إنتاج، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

وضبط 24,4 طن "مخللات" معبأة داخل عبوات وبراميل بدون بيانات "مجهولة المصدر" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث الملمس واللون "منتج نهائى" تحت التجهيز ، طن ملح سياحات معبأ داخل شكائر غير صالح للاستهلاك الآدمى ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامها فى الأغراض الغذائية "مستلزمات إنتاج وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص بمحافظة المنوفية .

وأثمرت الجهود عن ضبط 43632 عبوة "عصائر" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الصناعية "إنتفاخ" وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة قائد سيارة حال سيره بمحافظة الفيوم.

وضبط ( 48100 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين80 ،90" تم تجميعه لبيعه بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بــ 338425 جنيهاً، بالإضافة لعدم الاحتفاظ برخصة إدارة وتشغيل المحطة وعدم انتظام القيد بالدفتر الخاص بالمحطة، بحوزة المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة الفيوم.

وتمكنت الجهود من ضبط المديرة المسئولة عن محطة لتعبئة غاز الصب، بمحافظة الفيوم، لتصرفها فى 60٫140 طن غاز بوتاجاز صب ببيعها فى السوق السوداء قدرت بــ 312728 جنيهاً.

وضبط 1,5 طن "سكر" - 600 عبوة "زيت تموينى" مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بــ 25350 جنيهاً، بحوزة مالك محل بدال تمويني بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط 56,25 طن "كربونات كالسيوم"- مواد خام "بى أف إيه" معبأ داخل براميل وعبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج - 7٫5 طن دهانات معبأة داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى"، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة البويات بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.

ونجحت الجهود في ضبط 25 طن "أسمدة زراعية" معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعى وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الفيوم.

وضبط 9,1 طن “أعلاف حيوانية” معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.