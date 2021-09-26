الأحد 26 سبتمبر 2021
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مصر

«العربية للتصنيع»: جهود مكثفة لتعميم تطبيق منظومة الري الحديث

الفريق عبدالمنعم
الفريق عبدالمنعم التراس

أكد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع في معدلات تنفيذ منظومة الري الحديث، وفقا لأحدث النظم العالمية الحديثة. 

وأضاف التراس، أن العربية للتصنيع لديها من الخبرات البشرية والتقنية والتكنولوجيا المتقدمة، للمشاركة في تطبيق منظومة الري الحديث، لرفع كفاءة استخدام موارد الدولة المائية، وتحقيق أقصي استفادة ممكنة منها إلي جانب العمل علي ترشيد استخدام المياه المستخدمة في الزراعة بالريف وصعيد مصر،فضلا عن زيادة إنتاجية الفدان. 

جاء هذا في إطار إتفاق التعاون بين مصنع قادرللصناعات المتطورة التابع للعربية للتصنيع وهيئة تنمية الصعيد ووزارة الزراعة متمثلة في معهد المحاصيل السكرية، للبدء في تنفيذ مشروع إنشاء محطات إنتاج شتلات قصب السكر بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان, علي مساحة ٢٣ فدان، في صوب زراعية مخصصة لهذا الغرض باستخدام أحدث أساليب وتقنيات الري الذكي.

وكانت قد أعلنت الهيئة العربية للتصنيع، تركيب أول ماكينة في الشرق الأوسط والثامنة على مستوى العالم, لتشغيل وتشكيل المعادن بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، والتي تعمل بنظام التحكم الرقمي بالكامل بأحدث تكنولوجيا عالمية على أرض مصر، وذلك بالتعاون مع شركة "دي إم جي موري" الألمانية العالمية.

وتضمنت الاستعدادات المكثفة بالمصنع، تجهيز القاعدة التي سيتم تركيب الماكينة عليها بمواصفات تسليح خاصة تتحمل حتي وزن 300 طن، وتم دق 55 خازوق بعمق 18 م حتي 22م وبمحيط قاعدة 14م*14متر، فضلا عن عدد 2 كتف مسلح بارتفاع متر ونصف.

وتضمنت الاستعدادات المكثفة بالمصنع، تجهيز القاعدة التي سيتم تركيب الماكينة عليها بمواصفات تسليح خاصة تتحمل حتي وزن 300 طن، وتم دق 55 خازوق بعمق 18 م حتي 22م وبمحيط قاعدة 14م*14متر، فضلا عن عدد 2 كتف مسلح بارتفاع متر ونصف.

 

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