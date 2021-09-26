مواطنو تشيلى يحتجون على زيادة الهجرة الفنزويلية غير الشرعية

تظاهر نحو 3 آلاف شخص في مدينة ساحلية شمال تشيلي، احتجاجًا على زيادة الهجرة الفنزويلية غير الشرعية.



وذكرت قناة “فرنسا 24” الإخبارية اليوم الأحد، أن المتظاهرين في مدينة إكيكي البالغ عدد سكانها 190 ألف نسمة حملوا أعلام تشيلي ولافتات كتبوا عليها "لا للهجرة غير الشرعية.. تشيلي جمهورية تحترم نفسها".

ويمثل الفنزويليون أكبر جالية أجنبية في تشيلي حيث يوجد نحو 400 ألف شخص، ومن الممكن أن يكون هذا الرقم أكبر بكثير في الواقع بالنظر إلى الزيادة في عمليات الدخول غير القانوني عبر الحدود الشمالية منذ العام 2020.

ووفقًا لسلطات الهجرة التشيلية، دخل 23 ألفًا و673 شخصًا إلى البلاد بشكل غير قانوني خلال الفترة من يناير وحتى يوليو خلال العام الحالي، بزيادة قدرها 7 آلاف شخص مقارنة بعام 2020.

ومن جانبها، أدانت منظمة الأمم المتحدة، إحراق متظاهرين مخيمًا في تشيلي.

وكتب فيليب جونزاليس، مقرر الأمم المتحدة الخاص لشئون الهجرة، على تويتر: "هذه إهانة لا تليق للمهاجرين المستضعفين تؤثر عليهم شخصيًا".

وقال إن: "الخطاب المعادي للأجانب الذي يساوي بين الهجرة والإجرام والذي أصبح أكثر شيوعًا في تشيلي، يغذي هذا النوع من الهمجية".

كانت الشرطة قد أخلت في وقت سابق معسكرًا غير شرعي للمهاجرين من فنزويلا في ميدان مركزي في مدينة إكيكي التشيلية.

كما أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عن قلقها بشأن الأطفال والمراهقين في إكيكي في بيان، ودعت تشيلي إلى ضمان وحماية حقوقهم بما يتماشى مع المعاهدات الدولية التي وقعتها الدولة.

وألقت منظمة العفو الدولية باللوم على الحكومة المحافظة في تشيلي بالنسبة لأعمال الشغب.

وقالت في بيان: "هذا الوضع هو نتيجة سياسة حكومية تهدف إلى تجريم الهجرة".

وأضافت العفو الدولية أن "هذا يؤدي إلى تصعيد العنف العنصري ضد المهاجرين الذين يأتون إلى بلادنا بحثًا عن فرص أفضل".