لافروف: روسيا ستشجع «طالبان» على التصرف بطريقة حضارية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم السبت: إن موسكو ستواصل حث حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، التي وصلت إلى السلطة في أفغانستان، على التصرف بطريقة حضارية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف- في مؤتمر صحفي عقب زيارته لنيويورك لحضور الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "سنشجع أولئك الذين تولوا السلطة الآن في كابول بعد انسحاب الوحدات الأجنبية على التصرف بطريقة حضارية".

وتابع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: إن روسيا تدعم عزم حركة طالبان مواجهة تنظيم داعش (المحظور في روسيا) في أفغانستان.

وأضاف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف- حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية : "الانسحاب المتسرع للقوات الأمريكية وحلف الناتو من أفغانستان تم دون التفكير في تبعاته ولا يزال هناك الكثير من الأسلحة".

وأوضح وزير الخارجية الروسي:، أنه يجب ضمان عدم استخدام الأسلحة التي تركتها الولايات المتحدة في أفغانستان لأغراض غير بناءة.

وقال: أن روسيا لا ترى أهمية لرفع عقوبات مجلس الأمن من على حركة طالبان في المرحلة الحالية.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن طالبان لم تقدم طلبا إلى روسيا لتعيين ممثل لها للعمل كسفير في موسكو.

الجدير بالذكر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم: أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مشددًا على أهمية تعزيز دور المنظمة الدولية في الساحة الدولية، كما أبديا نية تنمية التعاون بين روسيا والأمم المتحدة، وذلك خلال اجتماع ثنائي على هامش فعاليات الجمعية العامة.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية: أن الطرفين تبادلا وجهات النظر والآراء حول عدد من القضايا الدولية بما في ذلك مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد والتجهيز للقمة السادسة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، والذي ينعقد في جلاسكو باسكتلندا الشهر المقبل.