السبت 25 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

توقيع بروتوكول بين منظمة لجنة الشراكة الأورومتوسطية و«السلام للثقافة والحوار»

بسنت فهمي
بسنت فهمي

شهد اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين منظمة لجنة الشراكة الأورومتوسطية ومؤسسة السلام للثقافة والحوار والفنون؛ وشمل جميع المجالات الخدمية والثقافية والاجتماعية.

ووقع على البروتوكول المستشار عدلي حسين رئيس منظمة لجنة الشراكة الأورومتوسطية coppem ومقرها باريلمو، صقلية، إيطاليا، ومها الوكيل رئيسة مؤسسة السلام للثقافة والحوار والفنون ومقرها القاهرة، بحضور الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة الدولية في الشأن الاقتصادي والدكتور عمر بدر الدين عضو مجلس إدارة مؤسسة السلام للثقافة.

واتفق الطرفان على التعاون بينهما في إطار اختصاص كل منهما في كافة المجالات الثقافية، والمجالات المتعلقة بالمرأة ومناهضة التمييز ضدها.

ويستهدف الاتفاق كذلك دراسة احتياجات دول البحر المتوسط وفي مقدمتها الاستثمار والمحافظة على البيئة ومواجهة تغير المناخ وظاهرة الهجرة غير الشرعية؛ فضلًا عن تطبيق ميثاق المساواة بين المرأة والرجل؛ وهو الميثاق الذي صدر في مدريد بإسبانيا والخاص بالمرأة في دول البحر المتوسط.

جدير بالذكر أن لجنة الشراكة الأورومتوسطية تضم دول إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، اليونان، جزيرة كيريت، والمنتمين إليها من الدول الأوروبية: إنجلترا، بروكسل، ألمانيا، هولندا، بلچيكا.

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