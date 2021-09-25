برلماني: كلمة الرئيس السيسي أمام قمة نظم الغذاء بالأمم المتحدة «تاريخية»

أشاد النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال قمة النظم الغذائية أمام منظمة الأمم المتحدة، التي أكد فيها أن خطر المجاعة يحد من قدرة الدول والحكومات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بكافة مشتملاتها، وصفاً أياها بـ"التاريخية".

وقال قريطم في تصريحات صحفية له اليوم، إن قمة نظم الغذاء بالأمم المتحدة، بمثابة فرصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وحشد التمويل اللازم لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته التاريخية فيما يتعلق بمواجهة مشكلات الجوع ونقص الغذاء.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تعمل على قدم وساق من أجل تأسيس نظم غذائية مستدامة من أجل تحقيق الأمن الغذائي لمجتمعنا وخاصة في ظل تفاقم تغير المناخ، فضلًا عن الأوضاع السياسية المعقدة في بعض الأنحاء، مؤكداً أن قمة نظم الغذاء بالأمم المتحدة تمثل فرصة مواتية لطرح أفكار وإيجاد حلول للتحديات.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجموعة من الرسائل الهامة خلال مشاركته فى قمة نظم الغذاء 2021 التى عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الرئيس السيسى خلال كلمته على أن خطر المجاعة يهدد دول العالم خاصة أفريقيا، وعلى أهمية تأسيس نظم غذائية مستدامة على رأس أولوياتنا، كما شدد على ضرورة بذل الجهد لمواجهة التحديات ونقاشات القمة ستسهم فى دعم الأمن الغذائى.

وقال الرئيس السيسى أن نجاحنا مرهون بصياغة نظام مستدام قابل للتنفيذ يراعى خصوصية كل دولة، ويجب تطوير آليات تمويلية خلاقة وتعاون دولى لتحقيق الأهداف، وأن القمة فرصة لطرح أفكار للتحديات الراهنة وتعزيز التعاون وحشد التمويل

وذكر الرئيس أن مصر دشنت حوارا شاملا منذ 2020 أسفر عن وثيقة وطنية للتحول إلى نظام غذائى صحى مستدام، وأن مصر انضمت إلى تحالف التغذية المدرسية إيمانا بتوفير غذاء صحى للطلاب، كما انخرطت مصر فى صياغة موقف أفريقى موحد يعكس أولويات شعوب القارة، مؤكدا على مواصلة العمل مع الأشقاء لمواجهة التحديات والإسراع فى تنفيذ أجندة 2063.