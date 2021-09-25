محافظ مطروح يستقبل شباب قرية الرويسات بمدينة الحمام (صور)

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، السبت، عدد من شباب قرية الرويسات بالحمام وذلك في إطار استمرار للتواصل المستمرمع أبناء المحافظة والاستماع لمطالبهم.

وأكد محافظ مطروح بحث المطالب وتلبيتها، تيسيرًا على أهالى القرية، مشيدًا بجهود المشاركة المجتمعية ومساهمة الأهالى فى تنفيذ عدد من المقترحات بما يعود بمزيد من النفع عليهم.

محافظ مطروح

ووجه المحافظ بدراسة مقترح رصف الطريق القبلى الواصل بين القرية ومدينة الحمام بالخطة بالقادمة بطول 9 كم، للتيسير على الأهالى في حركة المواصلات إلى القرية ودراسة إمكانية إقامة فصول ثانوى بمدرسة القرية للتعليم الأساسى، تخفيفًا عن أبناء القرية السفر للمدرسة الثانوى بالحمام وتقليل عدد الكثافة ومنع التسرب من التعليم.

محافظ مطروح

ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح لمجلس مدينة الحمام بتوجيه سيارة تجميع القمامة يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع وتوفير 10 كشافات لإنارة طريق المقابر بقرية الرويسات، ومراجعة موقف تشغيل جمعية تنمية المجتمع المحلى بالقرية مع مديرية التضامن الاجتماعى، والتنسيق مع شركات المحمول لإقامة برج لتقوية الاتصال داخل القرية.

وشدد محافظ مطروح على االتنسيق مع مديرية الطب البيطرى لاستقرار تواجد طبيب بالوحدة البيطرية بالقرية، موجهًا لمديرية الشؤون الصحية بمراجعة موقف انتظام الأطباء بالوحدة وتحقيق الاستقرار بما يعود على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للأهالى بالقرية.