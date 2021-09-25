«صاحب مسيرة عسكرية لامعة».. معلومات لا تعرفها عن الأمير هاري (صور)

لا يزال هناك الكثير من المعلومات غير معروفة عن الأمير هاري دوق ساكس سوى زواجه من الممثلة الأمريكية ميجان ماركل والجدل المثار حولهما، ولذلك نعرض لكم فيما يلي بعض المعلومات عن الأمير هاري، وفقا لموقع TOWN COUNTRY.

استخدم حسابات سرية على مواقع التواصل الاجتماعي

كجزء من العائلة المالكة نشأ الأمير هاري تحت المجهر، لذا فمن المنطقي أنه أراد أن يظل بعيدًا عن الأنظار عندما يتعلق الأمر بحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي السيرة الذاتية "Finding Freedom"، ناقش المؤلفان المشاركان كارولين دوراند وأوميد سكوبي حساب هاري السري على إنستجرام، وعلى الرغم من أن المؤلفين أشارا إلى أن الحساب لا يحتوي على صورة ملف شخصي تظهر هاري، فمن الواضح أنها كانت حسابه.

الأمير هاري



تعامل مع العديد من المعجبين المهووسين

في حين أنه من الجيد الاهتمام بالعائلة المالكة، فقد اتخذ بعض المعجبين هذا الاهتمام لأكثر من ذلك حيث تعامل الأمير هاري عدة مرات مع الناس الذين كانوا مهووسين به لدرجة اتباعه.

كما يشير بعض هؤلاء المعجبين المتحمسين إلى أنفسهم باسم "Harry Hunters" ويحرصون على تتبع مكان هاري ومحاولة اللحاق به، و ذكر أحد المدونين تفاصيل محطات جولته في الولايات المتحدة بأن الامير نفسه لم يكن يتخيل تحمس المعجبين به إلي هذا الحد.

كما ذكرت وسائل الإعلام أنه تم القبض على امرأة بعد محاولتها اقتحام مباراة بولو كان الأمير يلعب فيها.

الأمير هاري

ترقى الأمير هاري إلى رتبة نقيب في الجيش

كان للأمير هاري صاحب مسيرة عسكرية لامعة، حيث خدم في الجيش البريطاني لمدة عشر وترقى في النهاية إلى رتبة نقيب.

ودخل الأمير التدريب في مايو 2005 وكان يُعرف باسم الضابط كاديت ويلز، و بعد الانتهاء من تدريب صارم ، انضم إلى Blues and Royals ، أحد فوج الفرسان في الجيش البريطاني ، في عام 2006.



وفي فبراير 2008 أعلنت وزارة الدفاع للجمهور أن هاري كان يخدم في هلمند أفغانستان ، لأكثر من شهرين وفي ذلك الوقت وأصدرت العائلة المالكة بيانًا حول خدمته قائلة: "الأمير هاري فخور جدًا بخدمة بلاده في العمليات جنبًا إلى جنب مع زملائه الجنود والقيام بالمهمة التي تدرب من أجلها".

تبادل الأمير هاري وميجان ماركل عهود الزواج قبل أيام من زفافهما الملكي

الأمير هاري



وفي مقابلة مع أوبرا وينفري في مارس 2021، كشفت ميجان ماركل أنها والأمير هاري تبادلا الوعود قبل أيام من زفافهما الرسمي ، والذي كان أحد أفضل حفلات الزفاف الملكية في التاريخ .

وقالت ماركل "قبل ثلاثة أيام من زفافنا تزوجنا ولا أحد يعرف ذلك ولكننا اتصلنا بـ رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي طلبنا منه تزويجنا بعيدا عن انظار العالم ".

وقف في وجه الصحافة بشأن معاملتهم لميجان ماركل

عندما تعرضت ميجان ماركل لمضايقات من الصحافة البريطانية بسبب علاقتها مع الأمير هاري صدر في نوفمبر 2016 بيان من "سكرتير الاتصالات للأمير هاري"، وفي هذا البيان تناول الأمير هاري المضايقات التي كانت ميجان تواجهها

على الرغم من أن هذا كان بيانًا رسميًا، إلا ان دفاع الامير عن زوجته كان واضحا، وقال البيان أيضا إن "الأمير هاري قلق بشأن سلامة ماركل ويشعر بخيبة أمل عميقة لأنه لم يتمكن من حمايتها، وليس من الصواب أن تتعرض السيدة ماركل بعد بضعة أشهر من العلاقة معه لمثل هذه العاصفة".

الأمير هاري

قام برحلة للقطب الجنوبي

لقد أثبت الأمير هاري حبه للمغامرة في عام 2013، كما قام برحلة في القطب الجنوبي.