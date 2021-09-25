مطارات ألمانيا: تضاعف عدد الركاب خلال العطلة الصيفية 2021

سافر عدد كبير من الأشخاص على متن رحلات جوية في ألمانيا خلال عطلة الصيف هذا العام بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2020 - لكن لم يتم الوصول بعد إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا.

وأعلن الاتحاد الألماني للمطارات اليوم السبت، أنه خلال فترة الـ 12 أسبوعا من هذا العام التي شملت العطلات الصيفية في الولايات الألمانية، استخدم 28.6 مليون مسافر مطارا ألمانيا كنقطة انطلاق أو وجهة لقضاء عطلاتهم.

ورغم أن ذلك يعني زيادة قدرها 14.9 مليون مسافر مقارنة بموسم العطلات الصيفية لعام 2020، فإنه يزيد قليلا عن نصف عدد الركاب خلال نفس الموسم في عام 2019، أي قبل أزمة كورونا.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد، رالف بيزل: "يرغب الناس في السفر جوا من جديد، رغم لوائح السفر المتغيرة باستمرار وفقا للوضع الوبائي... بناء على أرقام الحجز، يمكن توقع أن المستوى الجيد الحالي سيستمر في أكتوبر المقبل، ومع نهاية موسم العطلات، عاد الطلب أيضا على رحلات العمل".

وبحسب بيانات الاتحاد، تستمر المطارات في خسارة مبيعات بقيمة حوالي 250 مليون يورو شهريا. وقال بيزل: "كما كان الحال العام الماضي، ستغلق المطارات الألمانية أيضا بخسارة تقدر بمليارات اليورو في عام 2021".

وذكر بيزل أنه بالإضافة إلى إجراءات النظافة، فإن التحدي الذي يواجه المطارات هو أن الرحلات خلال أزمة كورونا يتم حجزها قبل فترة قصيرة من موعدها، موضحا أن هذا يعقد السيطرة على العمليات التشغيلية في المطار.

وفي سياق متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت، عن أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 7211 إصابة، استنادًا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم السبت الماضي 8901 إصابة، وسجل المعهد 62 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال أربع وعشرين ساعة، مقابل 63 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفًا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تمت إضافتها على نحو متأخر.