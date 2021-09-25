السبت 25 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس المتهمين بحيازة 800 جرام من مخدر الهيروين بالتجمع

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح  القاهرة الجديدة اليوم السبت، حبس عاطلين، لمدة ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها بمنطقة التجمع في محافظة القاهرة.

 كما أمرت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين (ع.م ، ز.ح) عاطلين، عثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الهيروين وزنت 800 جرام، ومبلغ مالى من متحصلات تجارتهما).

وكانت قد وردت معلومات لقسم شرطة التجمع، تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 

حبس مخدر الهيروين التجمع نيابة

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