السبت 25 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وانبي

أون تايم سبورت
أون تايم سبورت

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وانبي من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل من قبل الملايين من عشاق كرة القدم، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير وكيفية بث إشارة القناة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات موعد إقامة المباراة وتشكيل فريق النادي الأهلي.


تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وانبي

يمكن لعشاق كرة القدم من الراغبين في متابعة مباراة نادي الأهلي المصري ونادي إنبي في مباراة الدور الـ 16 من كأس مصر ضبط إشارة بث قناة On Time Sport عبر القمر الصناعي المصري نايل سات، وذلك على 11861 واستقطاب أفقي ومعامل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 27500 وذلك للحصول على صورة و صوت ذات جودة عالية بخاصية HD طوال متابعة أحدث المباراة والاستوديو التحليلي كما تعرض القناة مجموعة مميزة من البرامج الرياضية المحلية والدولية المميزة.


موعد إقامة المباراة الأهلي وانبي

يلتقي الفريق الاول لنادي الأهلي ونادي إنبي في المنافسات دور ال 16 من بطولة كأس مصر على استاد الإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت 25 سبتمبر 2021 حيث يخضع اللاعبين بالفريقين بتحاليل الحمض النووي pcr للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا ومدى لياقتهم لخوض المباراة و حفاظاً على سلامتهم وسلامة المخالطين لهم من المدربين التقنيين المتخصصين وأعضاء الجهاز الفني ويتولى الكابتن محمود البنا تحكيم المباراة ويساعده محمود أبو الرجال أحمد توفيق ومجدي خاطر.

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تردد قناة أون تايم سبورت عبر النايل سات


تعرف على تشكيل فريق نادي الأهلي

يرغب الكثير حاليا في ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وانبي في منافسات الدور الـ16 في بطولة كأس مصر والتي ستقام مساء اليوم على استاد الإسكندرية الرياضي حيث استقر الجهاز الفني لنادي الأهلي على التشكيل النهائي لخوض المباراة وهم محمد الشناوي حارس مرمى و على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون و محمد هاني للدفاع وعمرو السولية و أليو دينا انج في الوسط و وفي الهجوم كهرباء و محمد مجدي قفشه و لويس ميكيسوني و مهاجم محمد شريف .

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