السبت 25 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 400 حالة تعدٍ على أراضى الدولة فى كفر الشيخ

إزالة التعديات
إزالة التعديات

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ 21 قرار استرداد أراضي  أملاك الدولة، وإجمالي ما تم تنفيذه  400 قرار منذ بدء الموجة  18 حتى الآن، من بينهم 247 قرار مباني على مساحة 20276 مترًا، و157 قرار زراعي على مساحة 337 فدانًا،  و10 قراريط، و17 سهمًا.

 

يأتي ذلك بالتعاون مع مديرية الأمن، وبالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وازالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، مؤكداً على تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة، لافتًا إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع في نطاقها الإزالة.

 

وشدد محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهًا بإزالة أية التعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة، مشددًا على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.

حالة تعدي كفر الشيخ إزالة الموجة فدان

رئيس التحرير

وائل لطفي

التأسيس الثالث للدولة المصرية

الأكثر قراءة

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

الصحة: فتح مراكز الشباب للتسجيل والتلقيح ضد كورونا.. الأحد المقبل

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

الأرصاد تحذر: انخفاض تدريجي في الحرارة خلال الأيام المقبلة

لينك تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2021

بعد ارتدائها الحجاب.. محطات في رحلة ياسمينا العلواني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

عفاف السيد

حين دخل علينا «القوم»

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية ومواجهة التطرف والإرهاب

علي سعدة

المدينة الباسلة لا تستحق هذا التمثال

مؤمن المحمدي

كابتن لطيف

محمد عبدالعزيز

التعافى بطولة.. فهل تقدر عليها؟

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

أبومازن: أمام إسرائيل عام واحد للانسحاب من الأراضي الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية تدين قتل الاحتلال شابًا فى نابلس

أشهرها «قلعة الصليبية».. العالم السرى للسجون الإسرائيلية