حفل ختام «الكامب الصيفى» فى نادى المهندسين بالإسكندرية (صور)

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، واللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت، حفل ختام الكامب الصيفى ، مساء اليوم، فى نادى المهندسين بسابا باشا، وتكريم المشاركين فى الفعاليات والمحاضرين بحضور الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة والدكتور سامى درويش أمين نادى المهندسين، والمهندس علاء محجوب عضو مجلس نقابة المهندسين.

وقال الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، إن الكامب الصيفى هو من أهم الأنشطة الصيفية التى تنظم لأول مرة وحققت نجاحا كبير، معبرا عن سعادته لتشجيع أولياء الأمور لأبنائهم للمشاركة فى الأنشطة المختلفة التى وصل عدد المشتركين فى الكامب إلى ٣٨٠ مشترك من الأعمار المختلفة من أجل مستقبل أفضل لأبنائهم .

حفل ختام «الكامب الصيفى

وأضاف خلال كلمته أن نقابة المهندسين بالإسكندرية ستكون داعمة بشكل دائم لأبناء المهندسين فى كافة المراحل العمرية من أجل الارتقاء لهم علميا وفكريا فهم يمثلون جيل جديد فلابد أن يواكبوا العصر بكل ما فيه من متغيرات.



ومن جانبه قال الدكتور سامي درويش، أمين نادى المهندسين بالإسكندرية، إن الكامب الصيفى من أنجح الفعاليات فى نادى المهندسين لالتحاق عدد كبير من أبناء المهندسين من فئات عمرية ٧ سنوات حتى ١٧ عام وأكثر من ٣٨٠ مشترك خلال ثلاثة أشهر فقط فهو إنجاز ودليل على النجاح الكبير .

حفل ختام «الكامب الصيفى



وأضاف أن الكامب الصيفى لم يقتصر على الفعاليات الصيفية فقط ولكن اللجنة الاجتماعية والثقافية ستكون حريصة على تنظيم فعاليات شتوية مختلفة لاستكمال مسيرة النجاح .



وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، إن أولياء الأمور وحماسهم لاشتراك أبنائهم فى الفعاليات المختلفة ومعرفة المزيد من الفعاليات كان أكبر دافع لتنظيم أكثر من فاعلية وتكرارها لكى يستوعب أكبر عدد من الأطفال .

حفل ختام «الكامب الصيفى

وأضاف أن اللجنة الاجتماعية والثقافية ستكون دائما حريصة على تنظيم فعاليات بناءا على رغبة المهندسين وأسرهم، كما وجه شكره للأعضاء اللجنة الاجتماعية والثقافية لحرصهم على نجاح الفكرة وهم المهندس مينا ميلاد، المهندس محمد صلاح، المهندس محمد صقر، المهندس جيهان الليثى، المهندسة هدى مقار، المهندس مجدى الجوهرى، المهندس هانى ناصف، المهندس علاء على، المهندسة سناء عبد الرحيم ، المهندسة رباب محىى، المهندسة نجلاء راشد، المهندس عباس عبد العزيز، المهندس أحمد خالد ، المهندس عماد شلبى .

حفل ختام «الكامب الصيفى



وفى نهاية اللقاء تم تكريم المشاركين فى الفعاليات المختلفة الكامب الصيفى وتقديم شهادات تقدير للأطفال والمحاضرين والمدربين.

حفل ختام �الكامب الصيفى