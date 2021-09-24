«قرقاش» يوجه رسالة إلى ميركل في نهاية ولايتها: «ستدخل التاريخ»

وجه المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، رسالة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تستعد لإنهاء ولايتها في 26 من الشهر الجاري بعد أن أمضت 16 عامًا في حكم ألمانيا.

وكتب قرقاش، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات «تويتر»: «تنهي أنجيلا ميركل عهدها في قيادة ألمانيا تاركة إرثًا غنيًا وبصمة استثنائية، ومرسخة موقع بلادها الدولي».

وأضاف: «كان لي شرف حضور أكثر من جلسة لها مع الشيخ محمد بن زايد وتميزت علاقتهم بالثقة والأريحية، ميركل ستدخل التاريخ الألماني الحديث من أوسع أبوابه كما دخله كونراد اديناور وهلموت كول».

لقطات طريفة مع الطيور

وفي آخر ظهور لها قبل أن تودع الحياة السياسية، قررت المستشارة الألمانية أن تقضي يومًا مليء باللقطات الطريفة مع الطيور، حيث نشرت الصحف الألمانية، اليوم الجمعة، صورًا للمستشارة أنجيلا ميركل، في حديقة مارلو للطيور بمدينة جرايفسفالد بشمال شرق ألمانيا، حيث سمحت لببغاوات بأن تحط على ذراعيها وعلى رأسها.

وعلّقت صحيفة «دير شبيجل» الألمانية على الصور مشيرة إلى أن «شيئا ربما تغير في ميركل، إذ ظهرت على غير عادتها، وهي صاحبة الشخصية الرزينة والمتحفظة دائمًا، والتي لا تظهر عواطفها تقريبًا».

ولفتت «دير شبيجل» إلى أن ميركل، ظهرت منفتحة بشكل غير عادي في حديقة الطيور، وتركت يديها محطا للطيور، حتى أن ببغاء اللوري الأسترالي حط على رأسها، ووقفت ببغاوات أخرى على كتفيها وذراعيها.

وحملت المستشارة الألمانية، في يدها كوبًا ورقيًا صغيرًا به حبوب اللقاح المجففة وسكر الفاكهة والحبوب والماء، لإطعام الطيور، فيما ردت ميركل، على طلب العمال بحمل البومة: «لا.. لقد أبليت بلاء حسنًا مع الببغاوات».

وتجري الانتخابات التشريعية الألمانية الأحد المقبل، بدون ميركل، التي قررت التقاعد طواعية بنهاية الفترة التشريعية الحالية.