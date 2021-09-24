400 مليار دولار لمشاريع مرتبطة بالطاقة المتجددة

تعهّدت حكومات وجهات في القطاع الخاص، اليوم الجمعة، بإنفاق بأكثر من 400 مليار دولار على مشاريع مرتبطة بالطاقة المتجددة، خلال قمة ترعاها الأمم المتحدة دعت إلى مضاعفة الجهود لتجنّب كوارث ناجمة عن تغيّر المناخ.

وتشمل التعهّدات التي سبق وأعلن عن عدد منها، مشاريع لتوسيع القدرة على الوصول إلى الكهرباء في الدول النامية وتعزيز التكنولوجيا النظيفة في مجال الغذاء وتحسين فعالية استخدام الطاقة في إطار المساعي الرامية لإلغاء الكربون من منظومة الطاقة.

وفي سياق متصل، دعا رئيس الولايات المتحدة جو بايدن الدول إلى معالجة أزمة تغيرالمناخ والاستعداد إلى الجائحة القادمة.

وقال «بايدن» في كلمته أمام الجمعية العام للأمم المتحدة في نيويورك: «نجتمع هذا العام في لحظة يختلط فيها الألم الشديد وإمكانية استثنائية، لقد فقدنا الكثير بسبب جائحة فيروس كورونا المدمرة التي لاتزال تحصد الكثير من الأوراح في أنحاء العالم وتؤثر بشكل كبير على وجودنا، نحن ننعي أكثر من 4.5 مليون شخص، أشخاص من جميع الدول وجميع الخلفيات».

وأضاف: «نواجه خيارا واضحا وعاجلا في بزوغ فجر عقد حاسم لعالمنا لتحديد مستقبلنا»، متسائلا: «هل سنعمل معا من أجل انقاذ الأرواح وهزيمة كوفيد-19 في كل مكان ونتخذ الخطوات اللازمة لكي نستعد للجائحة التالية».

وتساءل الرئيس الأمريكي: هل سنتصدى لخطر تغير المناخ الذي يجتاح بالفعل كل جزء من عالمنا بطقس سيئ؟ أم أننا سنعاني من الجفاف والفيضانات والحرائق المستعرة والأعاصير وموجات درجات الحرارة العالية والبحار المرتفعة؟.

وأضاف بايدن: «هل سنؤكد ونتمسك بالكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان؟»، التي من أجلها تم تأسيس هذه المؤسسة (الأمم المتحدة) منذ 7 عقود.

وأوضح أن إدارته تساعد في قيادة العالم نحو مستقبل أكثر سلاما وازدهارا لجميع الشعوب، مشيرا إلى أنه عوضا عن استكمال حروب الماضي، نولي الاهتمام ونكرس الموارد من أجل التحديات التي تحمل مفاتيح مستقبلنا المشترك.