الخميس.. حسين عبد الرحيم يناقش «شقي وسعيد» بمختبر سرديات المنصورة

يناقش الأديب والكاتب الصحفي حسين عبد الرحيم أحدث أعماله الروائية "شقى وسعيد" الصادرة عن دار "خيوط وظلال"، الخميس المقبل، فى مختبر السرديات بالمنصورة.

وتعد هذه الرواية الرابعة للكاتب في مسيرته الأدبية، بعد روايته "شخص ثالث" والصادرة عن الهيئة العامة للكتاب، والعمل العاشر في مسيرته الكتابية بعد "عربة تجرها خيول"، و"ساحل الرياح والمستبقى".

من أجواء الرواية "منذ ميلاد الطفل الحسين ببورسعيد وقت حرب السابع والستين وسقوطه بالبحيرة وتتبع تلك العلاقة بين ام عنئدة وولد شقي لا يبوح لتهاجر الأسرة مع المهجرين لقرى الدقهلية حتى يقع في غرام فتاة تعاني الوحدة ويرى فيها بديلا عن أسرته، الأم القوية والأب العنجهي المتسلط وأم هاشم الملاذ التى تتعرض للاغتصاب داخل أحد دورات المياه لمسجد شهير فيرجمها الطفل وتختفي لنفسها وتشعل النار في جسدها فتصير ضحية يبكيها الحسين وببكى نفسه مع الرمد والعميد وموت عبد الناصر وحليم".

وترصد رواية "شقى وسعيد" بعض العادات مثل رش العدس المطبوخ في جنبات المكان الذي مات فيه شخص محروقاً، أو مات في حادث سير، حتى لا يضايق شبحه الناس، والرؤية الشعبية لجمال عبدالناصر وتحميله وِزر الهزيمة، والرؤية السلبية للسادات.