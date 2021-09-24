الجمعة 24 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الخميس.. حسين عبد الرحيم يناقش «شقي وسعيد» بمختبر سرديات المنصورة

حسين عبد الرحيم
حسين عبد الرحيم

يناقش الأديب والكاتب الصحفي حسين عبد الرحيم أحدث أعماله الروائية "شقى وسعيد" الصادرة عن دار "خيوط وظلال"، الخميس المقبل، فى مختبر السرديات بالمنصورة.

وتعد هذه الرواية الرابعة للكاتب في مسيرته الأدبية، بعد روايته "شخص ثالث" والصادرة عن الهيئة العامة للكتاب، والعمل العاشر في مسيرته الكتابية بعد "عربة تجرها خيول"، و"ساحل الرياح والمستبقى". 

من أجواء الرواية "منذ ميلاد الطفل الحسين ببورسعيد وقت حرب السابع والستين وسقوطه بالبحيرة وتتبع تلك العلاقة بين ام عنئدة وولد شقي لا يبوح لتهاجر الأسرة مع المهجرين لقرى الدقهلية حتى يقع في غرام فتاة تعاني الوحدة ويرى فيها بديلا عن أسرته، الأم القوية والأب العنجهي المتسلط وأم هاشم الملاذ التى تتعرض للاغتصاب داخل أحد دورات المياه لمسجد شهير فيرجمها الطفل وتختفي لنفسها وتشعل النار في جسدها فتصير ضحية يبكيها الحسين وببكى نفسه مع الرمد والعميد وموت عبد الناصر وحليم".

وترصد رواية "شقى وسعيد" بعض العادات مثل رش العدس المطبوخ في جنبات المكان الذي مات فيه شخص محروقاً، أو مات في حادث سير، حتى لا يضايق شبحه الناس، والرؤية الشعبية لجمال عبدالناصر وتحميله وِزر الهزيمة، والرؤية السلبية للسادات.

مختبر السرديات بالمنصورة حسين عبد الرحيم رواية شقي وسعيد دار خطوط وظلال الروائي والقاص حسين عبد الرحيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

مواعيد تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2021

«الأرصاد» تكشف حالة طقس السبت ودرجات الحرارة المتوقعة

خرج من المستشفى.. زوجة نضال الشافعى تكشف تفاصيل حالته الصحية

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

«من الخلافات الأسرية إلى عمليات التجميل».. كيف تصدرت دنيا بطمة الترند؟

التعليم العالى: مد فترة قبول أوراق طلاب الشهادة الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

المدينة الباسلة لا تستحق هذا التمثال

مؤمن المحمدي

كابتن لطيف

محمد عبدالعزيز

التعافى بطولة.. فهل تقدر عليها؟

بسنت حسن

العنتيل وبنت النيل

عبد الرحيم طايع

الصعيد المصرى الجديد

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة وقواها الناعمة

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «3- 3»

ماجد حبته

كأن صفعة الغواصات لم تكن!

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

عباس يعطى إسرائيل مهلة للانسحاب إلى حدود 1967

الرئيس عون: التنقيب عن الغاز تهديد إسرائيلى للبنان.. ولن نقبل أى مساومة

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى بالخليل