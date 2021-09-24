الجمعة 24 سبتمبر 2021
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عالم

قبل يومين من رحيلها عن منصبها.. أنجيلا ميركل تلهو مع الببغاوات (صور)

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل

على الرغم من اقتراب التصويت فى الانتخابات الألمانية، كانت المستشارة أنجيلا ميركل مشغولة بشيء اخر، حيث زارت ميركل أمس الخميس، حديقة طيور مارلو بارك الواقعة في دائرتها الانتخابية، والتقطت صورا طريفة.

و قامت ميركل بهذه الزيارة قبل يوم من انطلاق الانتخابات الألمانية، في دائرتها التقليدية في مكلنبورغ فوربومرن، كجولة وداع، حسبما أفادت شبكة دويتشه فيله الألمانية.

وكانت أسراب كاملة من الببغاوات ذات الألوان الزاهية ترفرف حول أنجيلا ميركل وأكلت من يدها، حتى إن أحد الببغاوات وقف على رأسها.

وأظهرت الصور المرأة الحديدية وهى تحمل في يدها كوبا ورقيا صغيرا به حبوب اللقاح المجففة وسكر الفاكهة والحبوب والماء، لإطعام الطيور.

ورغم انشغال ميركل مع الطيور والببغاوات، إلا أنها كانت حذرة في التعامل مع البومة ولم ترغب في حمل البومة التي يبلغ ارتفاعها حوالي 60 سم وتملك عيونا كبيرة.

وردت ميركل على طلب العمال بحمل البومة "لا  لقد أبليت بلاء حسنا مع الببغاوات" بعد ذلك، أمسك مرشح الاتحاد الديمقراطي المسيحي جورج جونثر البومة.

ويرغب جونثر أن يرث مقعد ميركل عن هذه الدائرة الانتخابية، بعد أن شغلته المستشارة منذ تسعينيات القرن الماضي.

ومن المقرر أن يصوت الألمان بعد غد الأحد، في الانتخابات العامة لاختيار أعضاء البرلمان "البوندستاج"، وستتيح هذه الانتخابات تعيين خلف للزعيمة أنجيلا ميركل التي شغلت منصب المستشارة الألمانية لأربع ولايات متتالية.

مرشحون رئيسيون لخلافة المرأة الحديدية أنجيلا ميركل

ومن المرشحين الرئيسيين  لخلافة ميركل، أولاف شولتز عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وأرمين لاشيت بدعم من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، وأنالينا بربوك عن حزب الخضر، وكريستيان ليندنر الذي يرتدي ألوان ليبراليي الحزب الديمقراطي الحر، حزب البديل اليميني المتطرف يقدم من جهته ثنائي مؤلف من تينو تشروبالا وأليس وايدل.

انجيلا ميركل الانتخابات الألمانية المانيا حديقة طيور مارلو بارك

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