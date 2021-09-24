المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض توصى بتلقى جرعات تعزيزية من لقاح كورونا

أوصت لجنة استشارية تابعة للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم /الجمعة/ بتلقي جرعات تعزيزية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من إنتاج شركتي فايزر وبيونتك لمن تزيد أعمارهم على 65 عاما.



وصوتت أعضاء اللجنة الاستشارية للتطعيم لصالح هذه التوصية بموافقة 15 عضوا بالإجماع دون اعتراض أي عضو باللجنة.



وتوقعت مصادر أمريكية اليوم أن هذا يمهد السبيل نحو انتشار الجرعات التعزيزية للقاح على نطاق واسع على مستوى السكان الأمريكيين.



كما أوصت اللجنة كذلك بتقديم الجرعة التعزيزية للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 64 إذا كانوا معرضين لمخاطر عالية.



وانقسمت اللجنة بشأن تقديم الجرعة المعززة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 49 ممن لديهم ظروف صحية خاصة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.