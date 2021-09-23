«الإيسيسكو»: السلام مكون أساسى من مكونات حضارة العالم الإسلامى

أكد المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، الدكتور سالم بن محمد المالك: أن السلام مكون أساسي من مكونات حضارة العالم الإسلامي، وأنه شرط أساسي لبناء مجتمع سليم مزدهر، حيث لا يمكن بناء وتكوين رأس مال بشري حيوي ونشيط وقادر على الصمود في وجه التحديات، إلا في إطار من السلام والأمن.

وأشار المالك في كلمته أمام ـ الحفل الختامي المشترك لبرنامج الإيسيسكو لتدريب النساء والشباب على القيادة من أجل السلام والأمن لعام 2021، حيث تم الإعلان عن نظام الالتزام الخاص بسفراء الإيسيسكو الشباب من أجل السلام، وتوزيع الشهادات على أعضاء الفوج الذين ينتمون إلى أكثر من 20 دولة، ليصبحوا بشكل رسمي سفراء للإيسيسكو من أجل السلام ـ إلى أن الإيسيسكو أصبحت منظمة رائدة في بناء السلام والأمن من خلال بناء شراكاتها المتعددة، واستراتيجيتها المبنية على إدراج قضايا السلام في مجالات التعليم، مبرزا أن برنامج الإيسيسكو للتدريب على القيادة من أجل السلام والأمن يهدف إلى تسليط الضوء على الدور الجوهري الذي يلعبه الشباب والنساء بصفتهم بناة السلام والأمن في مجتمعاتهم.

من جهته، أكد نائب رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، تون موسى بـن حيتام، أهمية برامج تدريب النساء والشباب ليكونوا سفراء سلام يساهمون في بناء مجتمعات يسودها السلم والأمن، داعيا إلى التعاون بين جميع الأطراف للتخفيف من معاناة النازحين في مناطق النزاع.

ومن جانبه، أشاد وزير الثقافة والشباب والرياضة بالمملكة المغربية، عثمان الفردوس، في كلمة ألقاها نيابة عنه، الكاتب العام للوزارة، الدكتور مصطفى التيمي، بمبادرة الإيسيسكو إلى تكوين القيادات من النساء والشباب باعتبارهم أطراف نشيطة في بناء السلام والمواطنة.

وبدوره دعا الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "كايسيد"، الدكتور فيصل بن معمر، إلى تكثيف التعاون من أجل تنفيذ برامج تدريبية مماثلة تعمل على تعزيز ثقافة السلم والأمن.

كما أشاد رئيس مجلس إدارة مؤسسة كوفي عنان، الحاج أس سي، بنجاح البرنامج التدريبي لمنظمة الإيسيسكو، داعيا إلى تظافر الجهود من أجل محاربة العنف.

وأكد الدكتور عبدالرحمن بابا موسى، الأمين العام لـ"كونفيمين"، أهمية تحسين جودة التعليم باعتباره سبيلا أساسيا لبناء مجتمعات آمنة.

فيما أشار السيد موديبو تراوري، نائب الأمين العام لـ"كونفيجيس"، إلى أن برامج المؤتمر تهدف إلى ترسيخ مبادئ السلم والتماسك الاجتماعي من خلال الأنشطة الرياضية.

ومن جانبه ، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بإفريقيا الوسطى، صلاح خالد، بالبرنامج الذي نفذته الإيسيسكو وشركائها بهدف تعزيز السلام والأمن من خلال تدريب الشباب والنساء.

وعقب ذلك تمت تلاوة نظام الالتزام الخاص بسفراء الإيسيسكو الشباب من أجل السلام باللغات الثلاث للمنظمة، والذي ينص على التزام السفراء الشباب باتخاذ التدابير اللازمة لنشر السلام والأمن مع التصدي لجميع أنواع العنف والتطرف والتركيز على النساء والشباب في بناء السلام، والامتناع عن الترويج لأي أجندة سياسية أو حزبية أو اتخاذ أي موقف سياسي أو حزبي من شأنه تقويض جهود ومهام الإيسيسكو والمنظمات الشريكة لها.

وفي ختام الحفل تم فتح المجال أمام الفائزين بجائزة دعم قيادة السلام لتقديم مشاريعهم، كما تم تقديم أبرز نقاط ومراحل برنامج الإيسيسكو لتدريب النساء والشباب على القيادة من أجل السلام والأمن، والمراحل المستقبلية للبرنامج.

الجدير بالذكر أن الاحتفال ـ الذي تنفذه الإيسيسكو بشراكة مع مكتب اليونسكو للمنطقة المغاربية، ومؤتمر وزراء التربية والتعليم للدول الفرنكوفونية "كونفيمين"، ومؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرنكوفونية "كونفيجيس"، ومؤتمر لواندا ـ شهد تسليم جائزة دعم قيادة السلام لأربعة من أعضاء فوج 2021 لبرنامج الإيسيسكو التدريبي، وتوزيع الشهادات على أعضاء الفوج الثلاثين الذين ينتمون إلى أكثر من 20 دولة، ليصبحوا بشكل رسمي سفراء للإيسيسكو من أجل السلام، شهد مشاركة رفيعة المستوى من جانب عدد من المسؤولين والسفراء من دول مختلفة، وممثلين عن مجموعة من المنظمات والهيئات الدولية، حضوريا في مقر الإيسيسكو بالرباط وعبر تقنية الاتصال المرئي من الدول الأخرى.